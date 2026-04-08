۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

بسته حمایتی شهرداری تهران برای تاکسیرانان آسیب دیده از جنگ

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران ۳۲۰ دستگاه تاکسی برقی جدید را به ناوگان تاکسیرانی تحویل داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از تاکسیرانان تهرانی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، گفت: در راستای خدمت‌رسانی به تاکسیرانان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی آمریکایی _ صهیونیستی علیه میهن عزیزمان (جنگ رمضان)، سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران تعداد زیادی از تاکسی‌های آسیب‌دیده شهر تهران را شناسایی کرده و به زودی خسارت وارد شده به تاکسیرانان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: تاکسیرانان شهر تهران توجه داشته باشند که این سازمان برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری و افزایش دسترسی تاکسیرانان به خدمات سازمان در جنگ رمضان، شماره پشتیبانی غیرحضوری جدیدی را با شماره ۰۹۰۵۶۶۱۶۲۴۰ در پیام‌رسان «بله» ایجاد کرده است.

رحیمی ادامه داد: بنابراین تاکسیرانان شهر تهران می‌توانند درخواست و معرفی تاکسی آسیب‌دیده خود در جنگ رمضان را فقط از طریق ارسال پیام در پیام‌رسان «بله» به شماره ذکرشده اعلام کنند تا پشتیبان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران پاسخگو باشد.

‌مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه پس از ارسال مستندات از سوی تاکسیرانان آسیب‌دیده تهرانی، تمامی موارد توسط کارشناسان معتبر بررسی خواهد شد، گفت: خسارات بر اساس بررسی‌های کارشناسی پرداخت می‌شود.

‌رحیمی همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان تاکسیرانی اظهار کرد: تاکنون ۳۲۰ دستگاه خودروی برقی تحویل داده شده و ۱۰ دستگاه ون نیز تحویل شده است.

‌وی در ادامه درباره خسارت‌های وارد شده به تاکسیرانان در جنگ رمضان گفت: تاکنون ۹۳ تاکسی آسیب دیده‌اند و همه تاکسیرانان مشمول، مبلغی بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین ۱۳ تاکسی به‌طور کامل تخریب شده‌اند و ۸ تاکسی نیز زیر آوار به طور کامل از بین رفته‌اند.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به خانواده تاکسیرانان نیز گفت: تا این لحظه ۲ تاکسیران گزارش تخریب یا آسیب جدی به منازلشان را ثبت کرده‌اند و متأسفانه تعدادی خانواده‌هایشان را در جریان این حملات از دست داده اند.

براساس گزارش شهر، وی در پایان درباره حمایت‌های ویژه از برخی گروه‌های خانواده تاکسیرانی نیز گفت: برای بیماران صعب‌العلاج و افراد دارای بیماری خاص نیز مبلغی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6795293
محمد رضازاده

