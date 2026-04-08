پیروزی مقاومت ایران و ضرورت تثبیت دستاوردها در دیپلماسی

علی‌اصغر نخعی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد آتش‌بس ۱۵ روزه اعلام شده، مقاومت ۴۰ روزه ملت ایران را عامل اصلی عقب‌نشینی دشمن و پیروزی در این جنگ تحمیلی دانست و بر ضرورت تلاش مجلس برای تثبیت دستاوردهای حاصل شده در عرصه دیپلماسی تاکید کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح دیدگاه خود نسبت به آتش‌بس اعلام شده، آن را اقدامی موقتی خواند که بر اساس شرایط ایران صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس با رایزنی‌های آتی به لغو تحریم‌ها و پایبندی آمریکا به تعهداتش منجر شود.

به گفته نخعی راد، این امر موجب کاهش تنش در منطقه و بازگشت آرامش خواهد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی مقاومت و استقامت ۴۰ روزه ملت و نیروهای نظامی ایران را عامل اصلی عقب‌نشینی دشمن از خواسته‌های اولیه خود، از جمله لزوم تسلیم بی‌قید و شرط و تغییر نظام، دانست.

وی تاکید کرد: دشمن که در ابتدا مذاکره را نمی‌پذیرفت، اکنون مجبور به پذیرش شروط ایران شده است.

اولویت مجلس؛ تبدیل دستاوردهای میدانی به پیروزی دیپلماتیک

نخعی راد با اشاره به فشار سنگینی که ملت و رزمندگان ایران بر دشمن وارد آوردند و روشن شدن این واقعیت برای تمام دنیا که آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل یک ملت واحد ایستاده‌اند، گفت: اقتدار ملت ایران و توانایی‌های نظامی نیروهای مسلح، جهانیان را در شگفتی فرو برد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اولویت سیاست‌گذاری مجلس در کوتاه مدت، با فرض کاهش تنش در منطقه، گفت: اگر این توافق در ۱۵ روز آینده به تثبیت برسد و شروط جمهوری اسلامی محقق شود، باید بلافاصله در سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی ورود پیدا کنیم تا این خواسته‌ها از میدان به عرصه دیپلماسی منتقل و نهایی شوند.

وی تاکید کرد: در صورت موفقیت در این زمینه، پیروزی کامل حاصل شده و شیرینی آن به ملت خواهد رسید.

نخعی راد ضمن هشدار نسبت به احتمال بدعهدی دشمن، تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد عهدشکنی کند، ما مجدداً با همان اقتدار، آن‌ها را وادار به پذیرش شروط خواهیم کرد و قطعاً شروط بدتری برایشان در نظر خواهیم گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص تضمین‌های لازم برای حفظ کانال‌های ارتباطی و جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد تنش، بیان کرد: این آتش‌بس ۱۵ روزه، فرصتی است تا با صدور قطعنامه‌ای الزام‌آور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، شروط مربوط به رفع تحریم‌ها و ممانعت از حمله مجدد به کشورمان، به صورت رسمی درآید.

به گفته وی این امر تضمین‌های کافی سیاسی، بین‌المللی و فضای لازم را برای اطمینان از عدم تکرار درگیری فراهم خواهد کرد.

نخعی راد بیان کرد: ضربات سنگینی که ایران به دشمن وارد کرده و مقاومت جانانه ملت، دشمن را متوجه تبعات هرگونه اقدام اشتباه در آینده خواهد کرد.