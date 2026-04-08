به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه در سال ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌ها بر بازار، اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی بازار این شهرستان به خوبی مدیریت شد و خوشبختانه افزایش قیمت غیرمتعارف در اقلام اساسی مشاهده نشد.

وی با تبریک سال نو و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی افزود: سال ۱۴۰۵ باید سال تلاش مضاعف، پیگیری جدی‌تر و توجه بیشتر به مطالبات مردم باشد تا خدمات بهتر و جامع‌تری به شهروندان ارائه شود.

فرماندار پاوه با اشاره به برنامه‌های نظارتی در سال جاری تصریح کرد: برای تقویت نظارت بر بازار، تیم‌های نظارتی نامحسوس در شهرستان تشکیل خواهد شد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز برنامه‌های مشخص خود را برای مدیریت بازار در جلسات آینده ارائه دهند.

الماسی با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت‌ها گفت: افزایش قیمت کالاها بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار استان قابل قبول نیست و اجازه داده نخواهد شد قیمت‌ها خارج از ضوابط تعیین‌شده افزایش یابد.

وی همچنین به لزوم کاهش اختلاف قیمت کالاها میان شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید با نظارت دقیق از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.

فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوجه‌ریزی و ضرورت تقویت تولید مرغ در شهرستان اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی برای حرکت به سمت خودکفایی در این حوزه شد.

الماسی در پایان از کسبه شهرستان پاوه تقدیر کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد کسبه این شهرستان افراد منصفی هستند و موارد احتکار به ندرت مشاهده می‌شود؛ بنابراین علاوه بر برخورد با گرانفروشان، از کسبه منصف نیز قدردانی خواهد شد.