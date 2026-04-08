  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

تشکیل تیم‌های نظارتی نامحسوس برای کنترل بازار پاوه

تشکیل تیم‌های نظارتی نامحسوس برای کنترل بازار پاوه

کرمانشاه - فرماندار پاوه با تأکید بر نظارت دقیق‌تر بر بازار گفت: در سال ۱۴۰۵ تیم‌های نظارتی نامحسوس برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی در این شهرستان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان پاوه در سال ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌ها بر بازار، اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی بازار این شهرستان به خوبی مدیریت شد و خوشبختانه افزایش قیمت غیرمتعارف در اقلام اساسی مشاهده نشد.

وی با تبریک سال نو و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی افزود: سال ۱۴۰۵ باید سال تلاش مضاعف، پیگیری جدی‌تر و توجه بیشتر به مطالبات مردم باشد تا خدمات بهتر و جامع‌تری به شهروندان ارائه شود.

فرماندار پاوه با اشاره به برنامه‌های نظارتی در سال جاری تصریح کرد: برای تقویت نظارت بر بازار، تیم‌های نظارتی نامحسوس در شهرستان تشکیل خواهد شد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول نیز برنامه‌های مشخص خود را برای مدیریت بازار در جلسات آینده ارائه دهند.

الماسی با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت‌ها گفت: افزایش قیمت کالاها بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار استان قابل قبول نیست و اجازه داده نخواهد شد قیمت‌ها خارج از ضوابط تعیین‌شده افزایش یابد.

وی همچنین به لزوم کاهش اختلاف قیمت کالاها میان شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های متولی باید با نظارت دقیق از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.

فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوجه‌ریزی و ضرورت تقویت تولید مرغ در شهرستان اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی برای حرکت به سمت خودکفایی در این حوزه شد.

الماسی در پایان از کسبه شهرستان پاوه تقدیر کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد کسبه این شهرستان افراد منصفی هستند و موارد احتکار به ندرت مشاهده می‌شود؛ بنابراین علاوه بر برخورد با گرانفروشان، از کسبه منصف نیز قدردانی خواهد شد.

کد مطلب 6795359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها