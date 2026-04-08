پاسداشت حماسه ملی و تبیین رسالت تاریخی ملت در بیانیه بسیج رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه کشور در پاسداشت حماسه ملی و تبیین رسالت تاریخی ملت و جبهه رسانه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

ملت بزرگ، مؤمن و تاریخ‌ساز ایران؛

در میانه یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین آوردگاه‌های تاریخ معاصر، بار دیگر حقیقتی سترگ آشکار شد: این ملت، نه در تلاطم حوادث فرومی‌ریزد و نه در هجوم ترکیبی دشمنان، دچار تردید می‌شود؛ بلکه هر تهدید را به سکویی برای تعالی و هر فشار را به فرصتی برای تثبیت اقتدار خویش بدل می‌سازد.

آنچه در این مقطع رقم خورد، صرفاً یک رویارویی محدود نبود؛ صحنه تقابل اراده‌ها، روایت‌ها و راهبردها بود. جبهه‌ای که با تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، روانی و میدانی خود، در پی شکستن انسجام ملی و تحریف حقیقت بود، در برابر ملتی ایستاد که «باور» را به «قدرت» و «وحدت» را به «پیروزی» ترجمه کرده است.

در این میان، اصحاب شریف رسانه، خبرنگاران مؤمن و فعالان جبهه تبیین، در خط مقدم نبرد ادراکات، مسئولیتی سترگ بر دوش کشیدند. آنان با مجاهدتی بی‌هیاهو اما عمیق، روایت مسلط را از چنگال تحریف رهانیدند و اجازه ندادند حقیقت، قربانی جنگ روایت‌ها شود. این نقش، نه در حاشیه، که در متن این پیروزی تعریف می‌شود و شایسته عالی‌ترین تقدیرهاست.

در سوی دیگر، رزمندگان سلحشور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر ایمانی راسخ، دانشی پیشرفته و اراده‌ای پولادین، میدان را در اختیار گرفته و دشمن را به پذیرش واقعیت‌های نوین وادار ساختند. این اقتدار، تنها یک برتری مقطعی نیست، بلکه تجلی یک توان راهبردی است که موازنه‌ها را به‌نفع ایران اسلامی دگرگون ساخته است.

و اما، ستون استوار این حماسه، مردم بودند؛ مردمی که نشان دادند در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، نه تماشاگر، که معمار صحنه‌اند. حضور بهنگام، آگاهانه و مسئولانه آنان، هم توطئه‌های پیچیده دشمن را خنثی ساخت و هم پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای تصمیمات کلان کشور فراهم آورد. این حضور، سرمایه‌ای تمدنی است که باید پاس داشته شود و تداوم یابد.

اکنون، در آستانه مرحله تثبیت و تبدیل دستاوردهای این نبرد بزرگ، باید با صراحت و درایت گفت: حفظ پیروزی، کمتر از کسب آن نیست.

از این‌رو، سازمان بسیج رسانه کشور تأکید می‌نماید: تداوم حضور ملت ایران در صحنه‌های اجتماعی و ملی، یک ضرورت راهبردی و انکارناپذیر است؛ حضوری که باید از سنخ بصیرت، انسجام و مسئولیت‌پذیری باشد، نه هیجان‌های زودگذر و کنش‌های پراکنده.

ملت ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که هر گام سنجیده او، می‌تواند آینده این پیروزی را تضمین کند. استمرار این حضور آگاهانه و منسجم، تا تحقق کامل و قطعی نتایج این نبرد، ضامن تثبیت دستاوردها و مانع از بازتولید طمع دشمن خواهد بود.

بی‌تردید، این حضور، نه به معنای بی‌نظمی، بلکه جلوه‌ای از بلوغ ملی، اقتدار اجتماعی و پشتیبانی هوشمندانه از منافع عالیه کشور است؛ حضوری که پیام روشن آن به جهان این است: ایران، ملتی بیدار، یکپارچه و استوار دارد که در دفاع از عزت خود، هیچ‌گاه صحنه را ترک نخواهد کرد.

در این مسیر، جبهه رسانه‌ای کشور وظیفه‌ای مضاعف بر عهده دارد؛ حفظ روایت برتر، تقویت امید اجتماعی، صیانت از وحدت ملی و پشتیبانی از مسیر دیپلماسی عزتمندانه، ارکان این رسالت خطیر است.

سازمان بسیج رسانه کشور، ضمن ادای احترام به شهدای این مسیر نورانی و تقدیر از مجاهدت‌های اصحاب رسانه، رشادت‌های رزمندگان و ایستادگی ملت بزرگ ایران، اعلام می‌دارد که این حرکت، با اتکال به خداوند متعال و در پرتو وحدت ملی، تا تثبیت کامل دستاوردها و تحقق افق‌های بلند پیش‌رو، با صلابت ادامه خواهد یافت.

این پیروزی، پایان یک نبرد نیست؛ آغاز فصلی نو از اقتدار، خودباوری و پیشروی تمدنی ملت ایران است.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

سازمان بسیج رسانه کشور