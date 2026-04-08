مردم عامل پیروزی در برابر فشارها و تثبیت جایگاه راهبردی تنگه هرمز

حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف آمریکا در حمله به ایران گفت: آمریکاییها بهدنبال راهاندازی یک «جنگ تمیز ۴۸ ساعته» بودند تا به زعم خود نظام جمهوری اسلامی را وادار به عقبنشینی کنند، اما مقاومت ملت ایران و ایستادگی رزمندگان اجازه تحقق این هدف را نداد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا از ابتدا بهصراحت اعلام کرده بود که قصد دارد در مدت کوتاهی ایران را تحت فشار قرار دهد و برای این سناریو نیز برنامهریزیهای گستردهای انجام داده بودند و حتی دونالد ترامپ نیز بهطور علنی از حمایت از معارضان و ضدانقلاب سخن گفته بود.
وی افزود: در این مسیر، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه با تمام توان وارد میدان شدند و حتی از ظرفیت برخی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیز استفاده کردند، اما با وجود این اقدامات، مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح، برنامههای آنان را با شکست مواجه کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از ناکامی در تحقق اهداف نظامی، طرف مقابل تلاش کرد با فشارهای سیاسی و تهدید، ایران را به تسلیم وادار کند، اما این تصور که ملت ایران تسلیم خواهد شد، تصوری باطل بود.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: در مقاطعی طرف مقابل درخواستهایی درباره باز بودن تنگه هرمز مطرح میکرد و تهدیدهایی نیز در این زمینه مطرح شد، اما جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که در این موضوع عقبنشینی نخواهد کرد.
وی با اشاره به شروط مطرحشده از سوی ایران برای پایان جنگ تصریح کرد: این شروط بهعنوان مبنای مذاکره مطرح شده و پذیرش آنها از سوی طرف مقابل ضربهای به حیثیت آمریکا محسوب میشود که البته باید اذعان کرد این به معنای پایان جنگ نیست و باید با هوشیاری تحولات را رصد کرد، زیرا آمریکاییها سابقه بدعهدی و فریبکاری دارند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در صحنه و در خیابانها در کنار برتری ایران در میدان، موجب شد دشمن ناچار به پذیرش این شروط شود و بنابراین لازم است هر دو مؤلفه قدرت، یعنی حضور مردمی و آمادگی میدانی، حفظ شود.
حجت الاسلام سلیمی درباره نقش مجلس در روند مذاکرات گفت: مجلس شورای اسلامی با دقت کامل مذاکرات را رصد میکند و واژه به واژه گفتوگوها مورد بررسی قرار میگیرد و اگر کوچکترین تخطی از شروط ایران صورت گیرد، مجلس اجازه ادامه این مسیر را نخواهد داد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بهویژه در موضوع تنگه هرمز هیچگونه عقبنشینی نخواهد داشت زیرا به ویژه در این شرایط حفظ تنگه هرمز گلوگاهی است که اهمیت بسیار حیاتی و حتی ارزشی بالاتر از نفت برای کشور ایران دارد.
نظر شما