  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

امام جمعه سقز: شهادت، اوج عزت مسلمانان و افتخار اسلام است

سقز- امام جمعه سقز با تأکید بر اینکه عزت واقعی برای مسلمانان در مسیر ایثار وشهادت رقم می‌خورد، گفت: راه شهدا مسیر عزت، ایمان وایستادگی است وملت ایران همواره قدردان این فداکاری‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن‌الخیاط بعدازظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت چهلم شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در مسجد جامع سقز برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهادت نه‌تنها یک فقدان نیست، بلکه افتخاری بزرگ برای اسلام و مسلمانان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شهدا با نثار جان خود امنیت و استقلال کشور را تضمین کردند، افزود: امروز وظیفه همه ما ادامه دادن راه آنان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب و اسلام است؛ چرا که عزت و اقتدار کنونی کشور مرهون خون پاک شهداست.

امام جمعه سقز در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای، ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس اخیر جنگ به صلحی پایدار و دائمی منجر شود و ملت‌ها در سایه آرامش و ثبات زندگی کنند.

وی همچنین بر اهمیت انس با قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: قرآن چراغ هدایت جامعه اسلامی است و تمسک به آموزه‌های آن می‌تواند جامعه را در مسیر وحدت، اخلاق و پیشرفت قرار دهد.

ماموستا ابن‌الخیاط تصریح کرد: هر جامعه‌ای که به قرآن نزدیک‌تر شود، از آسیب‌ها و انحرافات دورتر خواهد بود و می‌تواند مسیر تعالی و سعادت را با اطمینان بیشتری طی کند.

در این مراسم، پیش از سخنرانی امام جمعه سقز، حاج‌آقا داداش‌پور مسئول عقیدتی ارتش نیز به ایراد سخن پرداخت و بر جایگاه معنوی شهدا و ضرورت تبیین فرهنگ ایثار در جامعه تأکید کرد.

همچنین در ادامه این آیین معنوی، ابراهیم رحیم‌پور در محفل انس با قرآن کریم آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد و اسدزاده، مداح اهل بیت (ع)، با شعرخوانی در وصف شهدا و امام شهید، فضای مراسم را معنوی‌تر ساخت.

مراسم بزرگداشت چهلم شهدای یادشده با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بر ادامه راه آنان تأکید کردند.

کد مطلب 6795421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها