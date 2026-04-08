امام جمعه سقز: شهادت، اوج عزت مسلمانان و افتخار اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابنالخیاط بعدازظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت چهلم شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که در مسجد جامع سقز برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهادت نهتنها یک فقدان نیست، بلکه افتخاری بزرگ برای اسلام و مسلمانان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه شهدا با نثار جان خود امنیت و استقلال کشور را تضمین کردند، افزود: امروز وظیفه همه ما ادامه دادن راه آنان و پاسداری از ارزشهای انقلاب و اسلام است؛ چرا که عزت و اقتدار کنونی کشور مرهون خون پاک شهداست.
امام جمعه سقز در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات منطقهای، ابراز امیدواری کرد که آتشبس اخیر جنگ به صلحی پایدار و دائمی منجر شود و ملتها در سایه آرامش و ثبات زندگی کنند.
وی همچنین بر اهمیت انس با قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: قرآن چراغ هدایت جامعه اسلامی است و تمسک به آموزههای آن میتواند جامعه را در مسیر وحدت، اخلاق و پیشرفت قرار دهد.
ماموستا ابنالخیاط تصریح کرد: هر جامعهای که به قرآن نزدیکتر شود، از آسیبها و انحرافات دورتر خواهد بود و میتواند مسیر تعالی و سعادت را با اطمینان بیشتری طی کند.
در این مراسم، پیش از سخنرانی امام جمعه سقز، حاجآقا داداشپور مسئول عقیدتی ارتش نیز به ایراد سخن پرداخت و بر جایگاه معنوی شهدا و ضرورت تبیین فرهنگ ایثار در جامعه تأکید کرد.
همچنین در ادامه این آیین معنوی، ابراهیم رحیمپور در محفل انس با قرآن کریم آیاتی از کلامالله مجید را تلاوت کرد و اسدزاده، مداح اهل بیت (ع)، با شعرخوانی در وصف شهدا و امام شهید، فضای مراسم را معنویتر ساخت.
مراسم بزرگداشت چهلم شهدای یادشده با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد و شرکتکنندگان با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، بر ادامه راه آنان تأکید کردند.
