زمان جهاد صنعتگران برای بازسازی صنایع فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در بازدید از پروژههای صنعتی استان هرمزگان و سرکشی از واحدهای صنعتی آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم ، بر ضرورت بازسازی سریع این صنایع با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی تأکید کرد.
بر اساس اعلام ایدرو، وی در این بازدید ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن امریکایی _ صهیونی و قدردانی از تلاشها و فداکاریهای نیروهای نظامی کشور اظهار داشت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همت و تلاش صنعتگران است و اکنون نوبت جهاد صنعتگران برای ترمیم خسارات و بازسازی واحدهای آسیبدیده است.
مقیمی با اشاره به توانمندیهای داخلی در حوزه صنعت افزود: با اتکا به ظرفیتهای ملی، تخصص مهندسان و دانش بومی میتوانیم نهتنها آسیبهای وارد شده را جبران کنیم، بلکه صنایع را با کیفیت و توان بیشتری نسبت به گذشته بازسازی و احیا کنیم.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به رسالت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این مسیر تصریح کرد: ایدرو مأموریت مهمی در زمینه نوسازی، بازسازی و توانمندسازی صنایع کشور بر عهده دارد و این سازمان میتواند با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای صنعتی و فنی کشور، نقش مؤثری در احیای واحدهای آسیبدیده ایفا کند.
وی ابراز امیدواری کرد با همت صنعتگران و حمایت دستگاههای مسئول، روند بازسازی صنایع آسیبدیده با سرعت دنبال شده و این واحدها در آیندهای نزدیک با توان بیشتر به چرخه تولید بازگردند.
