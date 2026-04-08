  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

زمان جهاد صنعتگران برای بازسازی صنایع فرا رسیده است

معاون وزیر صمت بر ضرورت بازسازی سریع صنایع دریایی با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در بازدید از پروژه‌های صنعتی استان هرمزگان و سرکشی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم ، بر ضرورت بازسازی سریع این صنایع با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی تأکید کرد.

بر اساس اعلام ایدرو، وی در این بازدید ضمن محکوم کردن اقدامات دشمن امریکایی _ صهیونی و قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای نظامی کشور اظهار داشت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همت و تلاش صنعتگران است و اکنون نوبت جهاد صنعتگران برای ترمیم خسارات و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده است.

مقیمی با اشاره به توانمندی‌های داخلی در حوزه صنعت افزود: با اتکا به ظرفیت‌های ملی، تخصص مهندسان و دانش بومی می‌توانیم نه‌تنها آسیب‌های وارد شده را جبران کنیم، بلکه صنایع را با کیفیت و توان بیشتری نسبت به گذشته بازسازی و احیا کنیم.

معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به رسالت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این مسیر تصریح کرد: ایدرو مأموریت مهمی در زمینه نوسازی، بازسازی و توانمندسازی صنایع کشور بر عهده دارد و این سازمان می‌تواند با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و فنی کشور، نقش مؤثری در احیای واحدهای آسیب‌دیده ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همت صنعتگران و حمایت دستگاه‌های مسئول، روند بازسازی صنایع آسیب‌دیده با سرعت دنبال شده و این واحدها در آینده‌ای نزدیک با توان بیشتر به چرخه تولید بازگردند.

سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها