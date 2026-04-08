اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون تردید بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و منشور ملل متحد، تجاوز ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران کاملاً غیرقانونی بوده و این دو کشور در بازه چهل‌روزه اخیر، صد درصد مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند.

وی افزود: این اقدامات در آینده قابلیت پیگیری در دیوان کیفری بین‌المللی را خواهد داشت و از منظر حقوق بین‌الملل، مستندات لازم برای طرح دعاوی حقوقی علیه عاملان این تجاوز فراهم است.

حسینی تصریح کرد: توافق موقتی که شب گذشته میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجیگری کشور پاکستان حاصل شد، می‌تواند به فال نیک گرفته شود.

استاد دانشگاه پیام نور اراک با اشاره به اینکه اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران مصداق کامل جنایات بین‌المللی است ادامه داد: هوشیاری شرط لازم این مسیر است؛ چرا که این آتش بس به معنای تسلیم‌طلبی نیست و خاتمه جنگ با قبول شرایط یک‌جانبه مفهومی ندارد.

حسینی تاکید کرد: با توجه به پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران به پاکستان و تصریح رئیس جمهور آمریکا به مبنا و پایه بودن این بیانیه، این موضوع را می‌توان یک پیروزی بزرگ برای ایران تلقی کرد.

وی افزود: پیروزی ایران نه‌تنها بیانگر برتری میدانی و دیپلماتیک ایران است، بلکه موجب تثبیت حقانیت کشور در چارچوب حقوق بین‌الملل و اسناد معتبر جهانی خواهد بود.

حسینی گفت: امید می‌رود طی دو هفته‌ آینده این روند تثبیت شود و دیپلمات‌های کشور نیز همچون رزمندگان در میدان، با تلاش مؤثر خود بتوانند این دستاورد را در عرصه‌ سیاسی تکمیل کنند.

این دکترای حقوق بین‌الملل بیان کرد: گردانندگان امور سیاسی کشور در شورای عالی امنیت ملی و در سطح کلان نظام جمهوری اسلامی باید با دقت، تیزبینی و در عین حال واقع‌بینی عمل کنند.

وی گفت: از نظر حقوق بین‌الملل، هیچ الزامی برای ایران یا هر کشور دیگری وجود ندارد که کشوری مانند اسرائیل را به رسمیت بشناسد و این موضوع در چارچوب اختیارات حاکمیتی دولت‌ها تعریف می‌شود.

حسینی تاکید کرد: این پیروزی را به ملت ایران، مسئولان کشور و به‌ویژه شهدای جنگ رمضان تبریک می گویم و امیدوارم همگان پاسدار خون پاک شهیدان وطن باشیم.