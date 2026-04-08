۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

نیویورک‌پست: شاید معاون ترامپ به مذاکرات پاکستان نرود

نیویورک‌پست اعلام کرد: ممکن است «جی‌ دی ونس» به‌دلیل مسائل امنیتی شخصاً در مذاکرات میان هیئت‌هایی از آمریکا و ایران حضور پیدا نکند.

روزنامه نیویورک‌پست به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد ممکن است «جی‌ دی ونس» به‌دلیل مسائل امنیتی شخصاً در مذاکرات مربوط به پاکستان حضور پیدا نکند.

شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد: هیئت‌ های ایرانی و آمریکایی روز جمعه وارد پاکستان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست‌ وزیر پاکستان در این باره گفت: آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران اولین گام به سوی صلحی گسترده‌ تر است. امیدواریم مذاکرات روز جمعه به تبدیل آتش‌ بس شکننده به یک آتش‌ بس دائمی کمک کند. نقض آتش‌بس روح فرآیند صلح را تضعیف می‌کند. از همه طرف‌ ها می‌ خواهم خویشتن‌ داری کرده و آتش‌ بس را رعایت کنند تا دیپلماسی بتواند نقش هدایت‌ کننده‌ ای به سوی راه‌ حل مسالمت‌ آمیز مناقشه ایفا کند.

    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      با آمریکا فایده نداره.باید سلاح هسته ای بسازیم.موشک ها به کلاهک اتمی مجهز کنیم.اونوقته که دیگه ایران دیگه جنگی تهدیدی نخواهد داشت
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      شک نکنید این یک حیله و فریب ننگین است ، ترامپ زندگیش با قمار و حیله گری شکل گرفته

