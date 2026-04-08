به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدام سریع بنیاد مسکن برای خدمت‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: به محض وقوع این حملات که منجر به وارد آمدن خسارات جدی به زیرساخت‌های مسکونی شد، بنیاد مسکن بلافاصله با اعزام امکانات، ناوگان اجرایی و ماشین‌آلات عمرانی خود، عملیات آواربرداری را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه در پی این حملات، مجموعاً ۹ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است، افزود: این واحدها شامل ۳ واحد در روستای دستک از توابع شهرستان آستانه اشرفیه و ۶ واحد در روستای عثماوندان از توابع شهرستان شفت می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان تصریح کرد: تیم‌های اجرایی بنیاد مسکن شامل ماشین‌آلات سنگین عمرانی نظیر بیل مکانیکی، لودر و کمپرسی از ساعات اولیه وقوع حادثه در مناطق حاضر شدند و عملیات پاکسازی و آواربرداری را آغاز کردند.

دائمی با اعلام خبر اتمام عملیات آواربرداری، بر سرعت عمل نیروهای بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی و همکاری مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط، موفق شدیم عملیات پاکسازی کامل محل واحدهای تخریب‌شده را به پایان برسانیم. این اقدام، زمینه‌ساز آغاز مرحله بعدی بازسازی و احداث واحدهای مسکونی جدید برای خانواده‌های آسیب‌دیده خواهد بود.

وی با اشاره به حساسیت موضوع مسکن برای بازگشت آرامش به زندگی مردم خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ما در بنیاد مسکن، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تضمین برخورداری آنان از سرپناه امن و مقاوم است. در همین راستا، پس از اتمام آواربرداری، بلافاصله پیگیری‌های لازم برای آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات مورد نیاز آغاز خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در پایان از همکاری و همراهی مردم منطقه، دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و سایر دستگاه‌های امدادی و اجرایی استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تسریع در روند بازسازی، هرچه زودتر شاهد احداث واحدهای مسکونی مقاوم و استاندارد برای ساکنین این مناطق باشیم.