۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

سارقان حرفه‌ای چوب در شاهرود دستگیر شدند؛ اقرار به ۶ فقره سرقت

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار چوب در شاهرود خبر داد و گفت: این افراد به چندین فقره سرقت چوب اقرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید ایست بازرسی شاهرود با تاکید بر اینکه پلیس همه تحرکات را در شهرستان زیر نظر دارد، بیان کرد: این اقدام در راستای تامین امنیت پایدار شهروندان مستمر در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه چند نفر از باغداران از سرقت چوب در منطقه خبر دادند، افزود: برای پاسخ به مطالبات باغداران موضوع در دست پیگیری قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود از به کار گیری اقدامات فنی برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت خبر داد و اظهار داشت: در نهایت تحقیقات به شناسایی سارقان منتهی شد.

شائینی از دستگیری دو سارق چوب خبر داد و تصریح کرد: این افراد به انجام شش فقره سرقت چوب در شاهرود افزار داشتند.

وی با اشاره به اینکه متهمان سابقه دار دارای پرونده سرقت بودند، افزود: سارقان به مراجع قضایی شاهرود معرفی شدند.

