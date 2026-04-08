به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید ایست بازرسی شاهرود با تاکید بر اینکه پلیس همه تحرکات را در شهرستان زیر نظر دارد، بیان کرد: این اقدام در راستای تامین امنیت پایدار شهروندان مستمر در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه چند نفر از باغداران از سرقت چوب در منطقه خبر دادند، افزود: برای پاسخ به مطالبات باغداران موضوع در دست پیگیری قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود از به کار گیری اقدامات فنی برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت خبر داد و اظهار داشت: در نهایت تحقیقات به شناسایی سارقان منتهی شد.

شائینی از دستگیری دو سارق چوب خبر داد و تصریح کرد: این افراد به انجام شش فقره سرقت چوب در شاهرود افزار داشتند.

وی با اشاره به اینکه متهمان سابقه دار دارای پرونده سرقت بودند، افزود: سارقان به مراجع قضایی شاهرود معرفی شدند.