۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲

پیام تسلیت معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ؛

محسن جوادی شهادت فاطمه‌سادات میر را تسلیت گفت

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ابراز تأسف از شهادت فاطمه‌سادات میر، شاعر و نویسنده جوان، این ضایعه بزرگ را به خانواده ایشان و جامعه فرهنگی کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه‌سادات میر، شاعر و نویسنده جوان کشورمان، روز گذشته در جریان حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی به شهادت رسید. میر، با آثار خود همچون «ریل‌های زنگ زده»، سهم قابل توجهی در فضای ادبیات معاصر داشت و نامزد جشنواره شعر فجر در سال گذشته بود.

محسن جوادی در پی این ضایعه، با تاکید بر جنایتکارانه بودن حملات دشمن و اشاره به شهادت پرنیا عباسی، دختر دهه هشتادی در جنگ ۱۲ روزه، گفت که این حادثه یادآور هراس دشمنان از قلم، اندیشه و شور زندگی جوانان است و شهادت فاطمه میر، نه پایانی برای اندیشه او، بلکه آغاز ادامه مسیر فرهنگ و هنر است.

متن پیام تسلیت معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
«مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»

روز گذشته، فاطمه‌سادات میر، شاعر و نویسنده جوان‌مان، در حملات وحشیانه دشمن به شهادت رسید. این جماعت، که بیش از هر چیزی از اندیشه و قلم می‌ترسند، بار دیگر نشان دادند که هیچ چیز برایشان مقدس نیست؛ نه شور زندگی، نه شعر، نه دل‌های جوانی که تازه راه خود را در جهان پیدا کرده‌اند. همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه پرنیا عباسی، شاعره دهه هشتادی و پر از امیدمان، بی‌رحمانه از ما گرفته شد، امروز نیز سرکار خانم فاطمه میر از میان ما رفت و دنیای ادبیات ما را با سکوتی غریب روبه‌رو کرد.

شعرهای او، خطوطی بودند که فکر و احساس را به هم پیوند می‌زد؛ حالا این خطوط، مانند کتابش «ریل‌های زنگ‌زده»، سکوتی پر از درد و حسرت بر زمین پهن کرده‌اند؛ اما سکوت او، نه پایان، که شعله‌ای است که مقاومت و اندیشه را روشن نگه می‌دارد. این شاعره جوان از میان ما رفت، اما فرهنگ ما با شجاعت، قلم و اندیشه‌هایش همچنان پیش می‌رود. این ضایعه را به خانواده عزیزش و همه اهل فرهنگ و هنر، تسلیت می‌گویم.

زینب آزاد

