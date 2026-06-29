ارائه بیش از ۵ هزار خدمت تخصصی در بیمارستان امام حسین(ع) بیجار

معصومه الماسپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده دربیمارستان امام حسین(ع) بیجار اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری، پنج هزار و ۷۲۵ خدمت تخصصی به مراجعان ارائه شده و ۲۷ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران را ارائه کرده‌اند.

وی افزود: توسعه خدمات تخصصی و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات درمانی، از مهم‌ترین رویکردهای این مرکز درمانی است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت موجود، کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران افزایش یابد.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار با اشاره به جزئیات خدمات ارائه‌شده در این مدت گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۵۵ مورد نوار عصب و عضله، ۷۳ مورد آندوسکوپی، ۱۸۱ مورد اکوکاردیوگرافی، ۲۳۳ مورد نوار قلب، ۲۷۱ مورد تست غربالگری حدت بینایی، ۱۰۴ مورد تعیین نمره چشم، ۶۴ مورد مصاحبه و مشاوره تخصصی و ۳۷ مورد روان‌درمانی در این بیمارستان انجام شده است.

الماسپور ادامه داد: در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی افراد نیازمند به خدمات سلامت، هشت نفر از مراجعانی که از سوی سازمان بهزیستی معرفی شده بودند، بدون نوبت پذیرش شده و خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کردند.

وی همچنین با اشاره به خدمات حوزه چشم‌پزشکی در بیمارستان امام حسین(ع) بیجار عنوان کرد: در این بازه زمانی ۱۵ عمل جراحی چشم با موفقیت در این مرکز انجام شد که این اقدامات نقش مهمی در کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان و ارتقای کیفیت زندگی آنان داشته است.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان، پزشکان و کادر درمان این مجموعه خاطرنشان کرد: استمرار ارائه خدمات باکیفیت، تکریم مراجعان و توسعه خدمات تخصصی و درمانی از اولویت‌های مهم بیمارستان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.