الماسپور: ۹۹ زایمان در بیمارستان امام حسین(ع) بیجار انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه الماسپور با تبریک روز ماما، به تشریح عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان امام حسین(ع) بیجار پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، خدمات حمایتی و درمانی گسترده‌ای به مادران باردار توسط ماماهای این مرکز ارائه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۷ ماما در این بیمارستان مشغول فعالیت هستند و خدمات مرتبط با زایمان طبیعی و سزارین را به مادران ارائه می‌دهند.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار با اشاره به شاخص‌های مثبت حوزه سلامت در شهرستان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سلامت، کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران است و خوشبختانه طی سال‌های اخیر هیچ موردی از مرگ مادر باردار در شهرستان ثبت نشده است.

الماسپور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۷۵ مورد زایمان طبیعی و ۲۴ مورد سزارین در این مرکز انجام شده است، گفت: در حوزه سلامت نوزادان نیز شاهد کاهش قابل توجه مرگ‌ومیر بوده‌ایم که نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های مراقبتی و درمانی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند و افزایش حمایت‌ها، سطح سلامت مادران و نوزادان بیش از پیش ارتقا یابد.