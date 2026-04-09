سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه، از آنچه «پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس سوم» خواند، سخن گفت و تأکید کرد: موازنه قدرت به‌طور محسوسی به نفع ایران تغییر کرده است.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایالات متحده در ابتدای این روند با رویکردی مبتنی بر فشار، تهدید و نمایش قدرت وارد میدان شد، افزود: اما در ادامه و با مواجهه با واقعیات میدانی، ناچار شد از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کند و چارچوب‌های پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبنای مذاکرات بپذیرد.

پاکمهر در تشریح این چارچوب‌ها توضیح داد: ایران یک بسته جامع ۱۰ بندی را برای پایان دادن به درگیری‌ها ارائه کرده که دربرگیرنده مهم‌ترین مطالبات راهبردی کشور است.

به گفته وی، در این طرح، بر تعهد اصولی آمریکا به تضمین عدم هرگونه تجاوز علیه ایران تأکید شده و در عین حال استمرار کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی انرژی جهان مورد تصریح قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: همچنین پذیرش حق غنی‌سازی هسته‌ای ایران، رفع کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه، و پایان دادن به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام از دیگر محورهای اساسی این پیشنهاد بوده است.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، رازوجرگلان افزود: در این بسته پیشنهادی، موضوع پرداخت خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه به عنوان یکی از الزامات کاهش تنش‌ها مطرح شده است.

وی افزود: توقف کامل درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله پایان جنگ علیه مقاومت اسلامی در لبنان، از دیگر بندهای مهم این طرح به شمار می‌رود.

پاکمهر با اشاره به مواضع دونالد ترامپ اظهار کرد: پذیرش این موارد به عنوان مبنای گفت‌وگو، نشان‌دهنده عقب‌نشینی از ادبیات تهدید و بلوف‌های گذشته است و بیانگر آن است که طرف مقابل چاره‌ای جز تمکین در برابر واقعیت‌های جدید نداشته است.

وی در پایان تأکید کرد: این دستاورد، صرفاً یک پیروزی نظامی نیست، بلکه نتیجه یک مقاومت همه‌جانبه در عرصه‌های سیاسی، دیپلماتیک و میدانی است که با همراهی مردم حاصل شده و می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در معادلات منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.