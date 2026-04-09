فیاضی: ایستادگی مردم عامل ناکامی دشمنان و پذیرش شروط ایران شد

آیتالله غلامرضا فیاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: ملت ایران همواره در بزنگاههای تاریخی با حضور آگاهانه خود، مسیر انقلاب را تثبیت کردهاند و این ایستادگی، سرمایهای بزرگ برای نظام به شمار میرود.
وی افزود: مردم ایران نشان دادهاند که در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکنند و با بصیرت از ارزشها و آرمانهای خود دفاع میکنند، تا جایی که این مقاومت باعث شده دشمنان در مواردی ناچار به پذیرش شروط ایران شوند.
نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، عامل اصلی خنثیسازی توطئههاست، تصریح کرد: هر جا مردم وارد میدان شدهاند، دشمنان ناکام ماندهاند و کشور با قدرت مسیر خود را ادامه داده است.
آیتالله فیاضی همچنین بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همراهی همه اقشار جامعه هستیم تا بتوانیم از چالشها عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم نهتنها نشانه اقتدار داخلی است، بلکه پیام روشنی به دشمنان میدهد که ملت ایران در مسیر خود ثابتقدم است.
نظر شما