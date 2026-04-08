حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز و دبیر سیاسی جبهه ایستادگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقض آتش‌بس جنگ رمضان توسط رژیم صهیونیستی در حمله آشکار به لبنان اظهار کرد: باید گفت این خصلت تروریستی و جنایتکار صهیونیست‌هاست که با همراهی آمریکا به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، سال‌هاست دست به کشتار و جنایت می‌زند و متعهد به هیچ آتش‌بس، هیچ قاعده، هیچ قانون و هیچ رفتار صلح‌آمیزی نیست.

مشاور نظامی دبیرکل حزب سبز با اشاره به موضوع آتش‌بس میان ایران و آمریکا اظهار کرد: در طرح جمهوری اسلامی (۱۰ بندی پایان جنگ)، جمهوری اسلامی بر این بود که باید بحث پایان جنگ در کل منطقه مطرح باشد که لبنان و حزب‌الله هم جزء آن می‌شوند، اما رژیم صهیونیستی با حمله به لبنان و تجاوزی که انجام داد، دست به جنایت بزرگی زد. طبق آخرین آمارها، حدود ۷۰۰ نفر مجروح و نزدیک به ۱۰۰ نفر شهید شدند.

دنیا تصمیم بگیرد یا صلح در کل خاورمیانه یا جنگ تا پیروزی اسلام

وی تاکید کرد: قطعاً این جنایت بی‌پاسخ نخواهد بود. جبهه مقاومت، از انصارالله گرفته تا حشد شعبی و حزب‌الله و نیروهای فلسطینی، پاسخ خواهند داد و اگر بنا باشد از طرف جمهوری اسلامی به این جنایت پاسخ داده شود، پای مذاکره خواهد نشست. لذا دنیا تصمیم بگیرد: یا صلح در کل خاورمیانه، یا جنگ تا پیروزی اسلام و مسلمین ادامه یابد.

امروز تنگه اُحُد، تنگه هرمز است

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در رابطه با بحث ده‌بندی ایران برای پایان جنگ، ما در صدر اسلام این تجربه را داشتیم که در تنگه اُحُد، لشکر اسلام داشت پیروز می‌شد و کسانی که در تنگه ایستاده بودند، به طمع غنائم و پیروزی، تنگه را رها کردند و باعث شکست اسلام و زخمی شدن پیامبر شدند. لذا اکنون تنگه اُحُدِ امروز، همان تنگه هرمز است.