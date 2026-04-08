۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

انصارالله: جنایات اسرائیل مؤید درستی مسیر مقاومت است

انصارالله: جنایات اسرائیل مؤید درستی مسیر مقاومت است

انصارالله یمن تأکید کرد که جنایت های رژیم صهیونیستی در لبنان نشان داد که تنها راه درست، مقاومت در برابر این رژیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد: جنایات رژیم صهیونیستی، درستی گزینه جهاد و مقاومت را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که گزینه تسلیم و سیاست امتیازدهی تنها موجب طغیان، جنایت و وحشی‌گری دشمن را تشدید می کند.

این نهاد جنایت رژیم تل آویو علیه ملت لبنان را نسل‌کشی دانست که در برابر دیدگان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی انجام می شود.

محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از سوی عمان

دولت عمان نیز در بیانیه‌ای مراتب محکومیت و انزجار شدید خود را نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، اعلام کرد.

مسقط در این بیانیه تأکید کرد که این حملات را به دلیل ماهیت جنایتکارانه، نقض آشکار حاکمیت لبنان و زیر پا گذاشتن اصول قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد، قویاً محکوم می‌کند.

دولت عمان همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای بازدارندگی و متوقف کردن اقدامات اسرائیل وارد عمل شده و این رژیم را مسئول کامل این جنایات بداند.

این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که براساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، در حملات امروز رژیم اسرائیل به بیروت و دیگر مناطق این کشور تاکنون ۱۸۹ لبنانی شهید و ۸۹۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

