امام جمعه قشم: اصل ولایت از ارکان مهم تحکیم اتحاد جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک پیشاپیش آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی و حفظ انسجام میان مسلمانان تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار داشت: وحدت یکی از حیاتی‌ترین راهبردهای قرآن کریم برای عزت، اقتدار و عظمت جهان اسلام است و آموزه‌های دینی همواره مسلمانان را به اتحاد، همدلی و دوری از تفرقه دعوت کرده‌اند.

امام جمعه قشم با بیان اینکه «اعتصام به حبل‌الله» به معنای تمسک به مسیر الهی و ولایت است، افزود: اصل ولایت و امامت از ارکان مهم تحکیم اتحاد جامعه اسلامی به شمار می‌رود و سیره اهل‌بیت(ع) نیز همواره بر وحدت و همگرایی تأکید داشته است.

حجت‌الاسلام حاجبی با اشاره به سیره امام خمینی(ره) در حمایت از وحدت اسلامی، گفت: امام راحل همواره تأکید داشتند که هدف، بلند کردن پرچم اسلام است، نه ایجاد اختلاف میان مسلمانان. کسانی که در نقاط مختلف جهان اسلام بر طبل تفرقه می‌کوبند، برخلاف رضایت خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان، تصریح کرد: وحدت ملت ایران در برابر جنگ‌های تحمیلی اخیر نشان داد هرگاه اتحاد و برادری میان مردم وجود داشته باشد، دشمنان توان شکست این ملت را نخواهند داشت.

امام جمعه قشم با بیان اینکه دشمنان به دلیل اختلافات داخلی دچار ضعف و سردرگمی شده‌اند، گفت: عزت جمهوری اسلامی ایران حاصل ایستادگی، ایمان، مقاومت و همراهی مردم است و در مقابل، دشمنانی که به قدرت‌های بیگانه تکیه کرده‌اند، نتیجه‌ای جز ذلت و شکست به دست نیاورده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احکام اخیر رهبر معظم انقلاب برای فرماندهان نیروهای مسلح، اظهار داشت: پیام این احکام، تقویت اتحاد، افزایش قدرت بازدارندگی، ارتقای توان دفاعی و پیوند میان معنویت، بصیرت و روحیه جهادی است.

حجت‌الاسلام حاجبی تأکید کرد: بازدارندگی به این معناست که دشمن بداند هزینه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود و قدرت نظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور باید همواره در مسیر تقویت امنیت و اقتدار ملی حرکت کند.

وی همچنین با گرامیداشت هفته دولت، ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان خدمتگزار، گفت: این هفته فرصتی برای بیان خدمات دولت و همچنین بررسی ضعف‌ها و تلاش برای رفع مشکلات مردم است. اگر مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی کند، باید بدون ملاحظه برای اصلاح امور تصمیم‌گیری شود.

امام جمعه قشم با تأکید بر نقش مردم در تحقق ایران قوی، افزود: استفاده از ظرفیت جوانان، بهره‌گیری از اندیشه و توانمندی آنان، تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش خدمت‌رسانی به مردم، از عوامل مهم قدرت و پیشرفت کشور است.

وی در پایان با اشاره به روز جهانی مسجد، خاطرنشان کرد: مسجد محور اتحاد، معنویت، اخلاق، خدمت‌رسانی و حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است. اگر ارکان مسجد با همدلی و همکاری، مسائل محلات را شناسایی و برای رفع مشکلات تلاش کنند، جامعه‌ای قوی‌تر و منسجم‌تر خواهیم داشت.