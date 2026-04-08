۴۸ درصد برق تجدیدپذیر خراسان جنوبی با سرمایه خارجی تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان چهارشنبه شب در ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار داشت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، در مجموع هشت پروژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر استان تعریف شده است.

وی افزود: از این تعداد، پیش از سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیده که شامل نیروگاه‌هایی در خوسف، سربیشه و بشرویه بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز ۳۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان اضافه شده که این میزان در قالب پنج نیروگاه به بهره‌برداری رسیده است.

ذاکریان با بیان اینکه مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه برق در استان به ۹۹ مگاوات رسیده است، گفت: از این میزان، ۴۸ مگاوات مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی بوده که ارزشی معادل ۴۸ میلیون دلار دارد و حدود ۴۸ درصد کل ظرفیت استان را شامل می‌شود.

وی یکی از مهم‌ترین نتایج توسعه این بخش را پایداری شبکه برق عنوان کرد و افزود: در همین راستا، شهرستان سربیشه در مرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان نخستین شهر بدون خاموشی کشور معرفی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴، هفت پروژه جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به تصویب رسیده که از این تعداد، چهار پروژه با ظرفیت ۷۰ مگاوات هم‌اکنون در حال ساخت است.

ذاکریان افزود: علاوه بر این، یک پروژه ۱۰ مگاواتی دیگر نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه اظهار کرد: برای اجرای پروژه‌های جدید، اعلام آمادگی برای احداث ۱۲۰ مگاوات ظرفیت دیگر انجام شده که شامل ۱۰۰ مگاوات در سرایان و ۲۰ مگاوات در خضری است و همچنین یک پیشنهاد ۵۰ مگاواتی در خوسف نیز مطرح شده که در حال بررسی است.

ذاکریان در ادامه به یکی از پروژه‌های آماده افتتاح اشاره کرد و گفت: نیروگاه ۱۰ مگاواتی دیهوک به شبکه متصل شده و آماده بهره‌برداری است و در صورت دستور استاندار، امکان افتتاح آن فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان جنوبی با محوریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جدیت دنبال می‌شود و استان در مسیر تقویت جایگاه خود در تولید انرژی پاک قرار دارد.