به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان صبح سه شنبه در خصوص شرایط جوی و دریایی استان،اظهار کرد: شرایط جوی استان طی امروز و روزهای آینده عمدتاً آرام خواهد بود، اما در برخی مناطق دریایی به ویژه در بخشهای غربی خلیج فارس افزایش سرعت باد پیشبینی میشود.
وی افزود: همانند روز گذشته از ساعات بعدازظهر امروز تا امشب در محدوده جزایر کیش و لاوان و بخشهایی از خلیج فارس وزش باد شمالغربی تشدید شده و سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان با توصیه به شناورهای سبک، صیادی و تفریحی برای خودداری از تردد دریایی در این مناطق، تصریح کرد: لازم است تمهیدات لازم در بنادر غربی استان اتخاذ شود و مسافران جزیره کیش نیز پیش از عزیمت به بنادر چارک و آفتاب از وضعیت تردد و فعالیت مسیرهای دریایی اطلاع کسب کنند، زیرا احتمال اعمال محدودیت در تردد دریایی در ساعات بعدازظهر و شب وجود دارد.
حمزهنژاد خاطرنشان کرد: در مسیر بندرعباس به جزایر قشم و هرمز شرایط دریا نسبتاً مساعد بوده و تردد شناورهای سبک با رعایت احتیاط امکانپذیر است.
وی درباره وضعیت جزر و مد نیز گفت: جزر بعدی دریا ساعت ۱۱:۳۰ و ۲۳:۳۰ و مد دریا نیز ساعت ۱۷ امروز رخ خواهد داد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به شرایط دمایی استان، اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته روند افزایش دما در بیشتر مناطق هرمزگان مورد انتظار است و این افزایش در مناطق مرکزی و شرقی استان محسوستر خواهد بود.
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