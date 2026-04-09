۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۰

باران رحمت الهی در استان سمنان؛ بیشترین بارش‌ها در میامی ثبت شد

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به بارش باران رحمت الهی در استان طی ۲۴ ساعت اخیر گفت: بیشترین میزان بارش‌ها در میامی ثبت شده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش باران رحمت الهی در ۲۴ ساعت منتهی به پنجشنبه بیان کرد: شهرستان میامی در شرق استان سمنان بیشترین میزان بارش ها را داشته است.

وی با بیان اینکه در مرکز این شهرستان میامی هشت میلیمتر بارش باران ثبت شده است، ابراز کرد: در بیارجمند ۰.۰۱ میلیمتر، دامغان ۰.۱ میلیمتر و امیریه دو میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر همچنین در دیباج ۰.۰۱ میلیمتر و در ملاده ۲.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، تاکید کرد: در آستانه شش میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مصطفوی همچنین ادامه داد: طی ۲۴ ساعت منتهی به پنجشنبه در فرومد: ۰.۴ میلیمتر، استربند دو میلیمتر، مهدی آباد ۲.۴ میلیمتر، عباس آباد ۵.۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه از امروز پنجشنبه کم کم شاهد خروج سامانه کم فشار بارشی و برودتی از استان سمنان خواهیم بود، افزود: به مرور جوی پایدار در استان حاکم خواهد شد.

