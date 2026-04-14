کاهش محسوس دما در راه اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان؛ براساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، شرایط جوی استان طی امروز و فردا (سه‌شنبه و چهارشنبه) در برخی مناطق همچنان با ناپایداری نسبی همراه خواهد بود.

بر این اساس، آسمان استان در اغلب ساعات کمی تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در بازه‌هایی از روز افزایش ابرناکی و وزش بادهای نسبتاً شدید دور از انتظار نیست؛ همچنین در برخی نواحی، به‌ویژه در مناطق شرقی و خصوصاً محدوده‌های هم‌مرز با استان گیلان، وقوع رگبار باران، همراه با رعدوبرق محتمل است.

در طی مدت مذکور، تداوم نفوذ و حاکمیت جریانات شمالی موجب استقرار هوای کاملاً خنک بهاری در نواحی مرکزی و جنوبی استان خواهد شد.این شرایط تا صبح روز پنج‌شنبه پابرجا خواهد بود و به‌ویژه طی روز چهارشنبه، کاهش دما محسوس‌تر انتظار می رود؛ لازم به ذکر است که در برخی مناطق مرکزی و جنوبی استان، احتمال رخداد دماهای زیر صفر در ساعات شبانه و صبحگاهی وجود دارد.

از پیش از ظهر روز پنج‌شنبه تا روز شنبه، انتظار می‌رود شرایط جوی استان به‌تدریج پایدار شود و روند افزایشی دما آغاز گردد.

طی روز شنبه، با جنوبی شدن جریانات جوی، افزایش دما محسوس‌تر خواهد بود و دمای هوا به‌طور قابل ملاحظه‌ای روند صعودی خواهد یافت