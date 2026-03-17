۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

پیش‌بینی وضع هوای استان اردبیل درروزهای پایانی سالجاری واوایل سال جدید

پیش‌بینی وضع هوای استان اردبیل درروزهای پایانی سالجاری واوایل سال جدید

اردبیل- اداره کل هواشناسی اردبیل اردبیل با صدور اطلاعیه ای آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل درروزهای پایانی سالجاری واوایل سال جدید را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل اردبیل با صدور اطلاعیه ای در پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد:

براساس آخرین پیش بینی وضعیت آب و هوای طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۶ و ۲۷ اسفند) حاکمیت پرفشار و وزش باد خزری سبب کاهش نسبی دما شده و آسمان در نوار شرقی و مناطق شمالی ابری و مه‌آلود با بارش خفیف باران ریزه پیش بینی می شود.

طی روزهای پنجشنبه ۲۸ اسفند آسمان صاف با وزش باد جنوبی و افزایش نسبی دما خواهد بود و از بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه (۲۹ اسفند)، حاکمیت کم‌فشار سطح زمین همراه با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی (ارتفاعات بارش برف) - وزش باد تند تا نسبتاً شدید جنوبی.

از شنبه (یک فروردین)، شرایط جوی نسبتاً پایدار با هوای بهاری گاهی با وزش باد جنوبی پیش بینی می شود و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲ و ۳ فروردین) فعالیت سامانه بارشی (بارش باران) - آسمان ابری همراه با کاهش نسبی دما و وزش باد جنوبی رخ می دهد.

از سه‌شنبه (۴ فروردین) تضعیف ناپایداری (با احتمال بارش پراکنده) با آسمانی نیمه‌ابری گاهی وزش باد و از چهارشنبه تا شنبه (۵ تا ۸ فروردین) جوی پایدار با آسمانی غالباً صاف همراه با وزش باد جنوبی و افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

