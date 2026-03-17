به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل اردبیل با صدور اطلاعیه ای در پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد:

براساس آخرین پیش بینی وضعیت آب و هوای طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۶ و ۲۷ اسفند) حاکمیت پرفشار و وزش باد خزری سبب کاهش نسبی دما شده و آسمان در نوار شرقی و مناطق شمالی ابری و مه‌آلود با بارش خفیف باران ریزه پیش بینی می شود.

طی روزهای پنجشنبه ۲۸ اسفند آسمان صاف با وزش باد جنوبی و افزایش نسبی دما خواهد بود و از بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه (۲۹ اسفند)، حاکمیت کم‌فشار سطح زمین همراه با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی (ارتفاعات بارش برف) - وزش باد تند تا نسبتاً شدید جنوبی.

از شنبه (یک فروردین)، شرایط جوی نسبتاً پایدار با هوای بهاری گاهی با وزش باد جنوبی پیش بینی می شود و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲ و ۳ فروردین) فعالیت سامانه بارشی (بارش باران) - آسمان ابری همراه با کاهش نسبی دما و وزش باد جنوبی رخ می دهد.

از سه‌شنبه (۴ فروردین) تضعیف ناپایداری (با احتمال بارش پراکنده) با آسمانی نیمه‌ابری گاهی وزش باد و از چهارشنبه تا شنبه (۵ تا ۸ فروردین) جوی پایدار با آسمانی غالباً صاف همراه با وزش باد جنوبی و افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.