کوهی: سامانه بارشی فعال در راه اردبیل است

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا عصر روز شنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

نفوذ سامانه بارشی به منطقه

وی افزود: از روز یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی استان ناپایدار خواهد شد. این سامانه تا روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق استان فعال بوده و موجب بروز ناپایداری‌های جوی می‌شود.

احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: در این مدت، وزش تندبادهای لحظه‌ای، بارش‌های رگباری، رعدوبرق و رخداد مه پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی وجود دارد. همچنین در نواحی مستعد، بارش تگرگ و وقوع صاعقه دور از انتظار نخواهد بود.

کوهی ادامه داد: روند تغییرات دمایی تا روز شنبه افزایشی است. روز یکشنبه با توجه به تقویت جریانات شمالی که با رطوبت خزری نیز همراه خواهد بود، به‌طور موقت از دمای هوا کاسته می‌شود. این کاهش دما در نواحی شمالی و نوار شرقی استان محسوس‌تر پیش‌بینی می‌شود. روز دوشنبه نیز دوباره افزایش نسبی دمای هوا انتظار می‌رود.

