انتشار کتاب «ایران و ژاپن در مسیر دوستی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «کتاب‌ها گاهی در زمان‌هایی منتشر می‌شوند که خودِ زمان، نیازمند خوانده‌شدن است.» انتشار در مقطعی صورت می‌گیرد که منطقه ما روزهای دشوار و سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارد.

جمهوری اسلامی ایران در معرض جنگی تحمیلی قرار گرفته است؛ جنگی که تنها امنیت و ثبات منطقه را تهدید نمی‌کند، بلکه بار دیگر این حقیقت را آشکار می‌سازد که صلح، گفت‌وگو، احترام متقابل و پایبندی به حقوق بین‌الملل، نه مفاهیمی تجملی، بلکه ضرورت‌هایی برای بقا و کرامت ملت‌ها هستند.

هم‌زمانی انتشار این اثر با چهلمین روز شهادت امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، به این کتاب معنایی فراتر از یک اثر پژوهشی می‌بخشد؛ گویی این کتاب، در کنار ارزش علمی و تاریخی خود، ادای احترامی است به پایداری یک ملت، حافظۀ تاریخی یک تمدن، و امیدی که حتی در دشوارترین شرایط نیز خاموش نمی‌شود.

در چنین فضایی، سخن گفتن از روابط ایران و ژاپن، نه رجوعی صرف به گذشته، بلکه تذکری ضروری به آینده است. روابط میان دو ملت ایران و ژاپن از جمله روابطی است که عمق آن را نباید تنها با شاخص‌های متعارف سیاسی و اقتصادی سنجید. در پس این مناسبات، نوعی احترام متقابل تاریخی، نوعی خویشاوندی فرهنگیِ کم‌ادعا اما ریشه‌دار و نوعی فهم مشترک از منزلت تمدن، اخلاق، نظم، زیبایی و پایداری نهفته است.

شاید همین ویژگی است که سبب شده است رابطه ایران و ژاپن، حتی در دوره‌هایی که از نظر سیاسی و اقتصادی با فراز و فرود و حتی نوعی سیر نزولی روبه‌رو بوده، هرگز به‌طور کامل از معنای خود تهی نشود.در زمانه‌ای که شتابِ رویدادها فرصت تأمل را از ما می‌گیرد، هر اثری که ما را به فهم عمیق‌تر تاریخ، فرهنگ و پیوندهای ماندگار میان ملت‌ها دعوت کند، مغتنم است.

کتاب «ایران و ژاپن در مسیر دوستی» نوشته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و خانم فائزه جنتی محب به سه زبان فارسی، ژاپنی و انگلیسی توسط موسسه ژاپنی PAO منتشر شده است.