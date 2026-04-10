۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد

مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس (مسیر جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه های کشور، محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا دزبن در اکثر مقاطع و حدفاصل ولی آباد تا هریجان، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوه سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حد فاصل شاهاندشت تا گزنک و محدوده شهر رودهن، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند، آزاده راه رشت - قزوین محدوده های سراوان و شهر رودبار، محور قدیم بومهن - تهران محدوده شهر بومهن، آزاده راه پردیس - تهران محدوده تونل شماره ۲ دارای ترافیک سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال)، آزاده راه قزوین - رشت، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس روان است؛ ضمن این‌که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بنابراین گزارش ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده‌های کمال‌شهر، مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه - تهران محدوده عوارضی، آزادراه قم - تهران حدفاصل شکرآباد تا شهرآفتاب سنگین است. برخی از محورهای استان های آذربایجان غربی، کردستان، خراسان جنوبی نیز دارای بارش باران است.

محورهای شریانی؛ محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره‌چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم، آزادراه تبریز - زنجان (حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاق) مسیر (رفت و برگشت) مسدود و تردد از مسیر جایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاق، کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه و کمربندی یاسوج - اصفهان انجام می شود.

محورهای غیرشریانی پونل - خلخال ، پاتاوه - دهدشت و گنبد کاووس - سه راهی کلاله مسدود است و محورهای گنج نامه - تویسرکان ، سروآباد - پاوه ( گردنه تته)، سی سخت - پادنا ( رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.

سمیه رسولی

