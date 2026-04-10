به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه های کشور، محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا دزبن در اکثر مقاطع و حدفاصل ولی آباد تا هریجان، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوه سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حد فاصل شاهاندشت تا گزنک و محدوده شهر رودهن، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند، آزاده راه رشت - قزوین محدوده های سراوان و شهر رودبار، محور قدیم بومهن - تهران محدوده شهر بومهن، آزاده راه پردیس - تهران محدوده تونل شماره ۲ دارای ترافیک سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال)، آزاده راه قزوین - رشت، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس روان است؛ ضمن این‌که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بنابراین گزارش ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده‌های کمال‌شهر، مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه - تهران محدوده عوارضی، آزادراه قم - تهران حدفاصل شکرآباد تا شهرآفتاب سنگین است. برخی از محورهای استان های آذربایجان غربی، کردستان، خراسان جنوبی نیز دارای بارش باران است.

محورهای شریانی؛ محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره‌چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم، آزادراه تبریز - زنجان (حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاق) مسیر (رفت و برگشت) مسدود و تردد از مسیر جایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاق، کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین شهر کرمانشاه و کمربندی غربی شهر کرمانشاه و کمربندی یاسوج - اصفهان انجام می شود.

محورهای غیرشریانی پونل - خلخال ، پاتاوه - دهدشت و گنبد کاووس - سه راهی کلاله مسدود است و محورهای گنج نامه - تویسرکان ، سروآباد - پاوه ( گردنه تته)، سی سخت - پادنا ( رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.