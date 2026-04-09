اعمال محدودیت ترافیکی به جهت برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی آبادی اظهار کرد: امروز پنجشنبه از ساعت ۹ صبح به بعد محدودیت تردد وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلت‌ها از مسیر جنوب به شمال خیابان امام رضا (ع) از میدان بسیج تا حرم مطهر رضوی و همچنین مسیر شمال به جنوب از حرم مطهر رضوی تا میدان بسیج، بازوهای میدان بسیج شامل خیابان فدائیان اسلام و خیابان بهار و همچنین از سمت میدان ۱۵ خرداد محدودیت اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: قطعا در سه ورودی به حرم مطهر رضوی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، تقاطع زرینه به سمت چهارراه شهدا و تقاطع خسروی به سمت حرم، در سمت چهارراه شهدا از میدان طبرسی به سمت حرم و از میدان گوهرشاد به سمت حرم نیز محدودیت تردد اعمال می‌شود.

وی گفت: از ساعت ۱۱ ظهر نیز در صورتی که در طول خیابان امام رضا (ع) حد فاصل ۵۰ متر در شعاع میدان بسیج تا میدان بیت‌المقدس و زیرگذر حرم و همچنین در طول خیابان اندرزگو تا ۱۰۰ متر بعد از باب‌الجواد (ع) وسیله نقلیه‌ای متوقف باشد، به منظور برگزاری با نظم، باشکوه و ایمن مراسم نسبت به انتقال وسایل نقلیه اقدام می‌شود.