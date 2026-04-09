مهدوی پور: پیروزی مؤمنان وعده قطعی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رحیم مهدوی‌پور ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین شهید امام خامنه ای که در آستان مقدس سلطان امام‌زاده سید عباس(ع) بجنورد برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام، بر ضرورت حفظ وحدت، ثبات قدم و توجه دائمی به خداوند تأکید کرد.

وی در این مراسم با تسلیت مصائب اربعین امام خامنه ای و یاد شهدای اخیر، اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، انسجام و پیروی از رهبری توانسته است از آزمون‌های سخت عبور کند و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

امام جمعه موقت بجنورد با بیان اینکه هدف همه احکام الهی رساندن انسان به یاد خدا و توجه به پروردگار است، گفت: ذکر الهی و حضور قلب، برترین عمل نزد خداوند است و همه عبادات برای رسیدن به این مقام تشریع شده‌اند.

وی با اشاره به گستردگی «میدان جهاد» در شرایط کنونی افزود: امروز جبهه مقاومت محدود به یک منطقه نیست، بلکه در سراسر جهان اسلام و حتی فراتر از آن گسترش یافته و همه مردم در این میدان نقش دارند.

حجت الاسلام مهدوی‌پور، دو اصل «ثبات قدم» و «توجه به خدا» را رمز پیروزی در برابر دشمنان دانست و تصریح کرد: اگر این دو اصل در جامعه تقویت شود، ملت‌ها به قدرت، عزت و اقتدار الهی دست خواهند یافت و شکست‌ناپذیر خواهند شد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: حضور گسترده مردم، انسجام اجتماعی و تبعیت از ولایت، از عوامل اصلی قدرت کشور است و این همبستگی باید حفظ و تقویت شود.

در پایان، امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به وعده‌های الهی تصریح کرد: خداوند پیروزی را برای مؤمنان تضمین کرده و نمونه‌های آن در طول تاریخ و حتی در شرایط کنونی قابل مشاهده است.