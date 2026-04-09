۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

مسچیان: خون رهبر شهید انقلاب سبب بیداری جهان اسلام شد

لاهیجان- فرماندار لاهیجان گفت: خون با برکت رهبر شهید انقلاب سبب انسجام ملت ایران و بیداری جهان اسلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان ظهر پنجشنبه در گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب با اشاره به اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب با وجود همه تلخی‌ها، رویش‌ها و برکات خود را برای جامعه اسلامی و جهان تشیع به همراه داشته است، اظهار کرد: خون با برکت این شهید بزرگوار، انسجام ملی در ایران و بیداری اسلامی را در سطح جهان رقم زده است.

وی با بیان اینکه رهبر فقید انقلاب همواره برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و آزادی کشور تلاش کرد، گفت: هیچ حاکمیتی در جهان قادر نخواهد بود قدرت‌های بیگانه از جمله آمریکا را راضی کند، مگر آنکه استقلال کشور خود را واگذار کند؛ امری که هرگز مورد پذیرش آزادگان جهان و ملت ایران نبوده است.

فرماندار لاهیجان ادامه داد: راهی که شهدا برگزیدند، چراغی فروزان همچون راه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ راهی که هرگز خاموش نمی‌شود و ثمره آن پیروزی و سربلندی ملت ایران است.

مسچیان چهلمین روز این حادثه را روز «صبری بزرگ، مقاومتی ماندگار و پیروزی ملت» توصیف کرد و افزود: کسانی که دل در گرو این نظام بسته‌اند، همواره آماج دشمنی‌ها بوده‌اند اما پایدار ایستاده‌اند.

وی با اشاره به فداکاری‌های انجام‌شده برای تحقق آرمان‌های انقلاب، تصریح کرد: رهبر شهید و دیگر شهدای این مسیر با جان‌فشانی خود زمینه تداوم و پایداری کشور را فراهم کردند و نام و راه آنان در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد ماند.

فرماندار لاهیجان در پایان بر ضرورت وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: مردم ایران در کنار نیروهای مسلح با هوشیاری، تحولات منطقه را دنبال می‌کنند و نسبت به حفظ امنیت و ثبات کشور حساس و پایبند هستند.

