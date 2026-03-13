فرماندار لاهیجان: روز قدس نماد وحدت و همبستگی مسلمانان جهان است

علیرضا مسچیان در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت این روز بزرگ با اشاره به اینکه روز قدس یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: روز قدس تنها یک راهپیمایی ساده نیست، بلکه نمادی از وحدت و همبستگی مسلمانان جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و فرصتی برای محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی است.

وی افزود: حضور باشکوه ملت ایران در این راهپیمایی سراسری، نشان‌دهنده همراهی همیشگی با فلسطین و آرمان‌های آن و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی است. مردم ایران اسلامی همواره ثابت کرده‌اند که مسئله فلسطین برای آنها یک اصل اساسی و فراموش‌نشدنی است.

فرماندار لاهیجان با اشاره به هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تصریح کرد: امسال مردم با شور و حرارت بیشتری در این مراسم شرکت کردند و بار دیگر حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین به جهانیان اعلام نمودند. این حضور پرشور، پیام روشنی برای دشمنان دارد که آرمان قدس همچنان زنده است و امت اسلامی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی متحد و یکپارچه ایستاده است.

مسچیان در ادامه با قدردانی از حضور آگاهانه و پرشور مردم ولایتمدار شهرستان لاهیجان در راهپیمایی روز قدس، خاطرنشان کرد: مردم شریف و انقلابی لاهیجان امروز با مشت‌های گره‌کرده و قدم‌های استوار، انزجار خود را از جنایات رژیم سفاک صهیونیستی اعلام کردند و نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: این حضور حماسی، تجدید بیعتی مجدد با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدای گرانقدر و مقام معظم رهبری و محکومیت قاطع جنایات رژیم صهیونیستی بود. مردم لاهیجان ثابت کردند که تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل این رژیم غاصب، از پای نخواهند نشست.

فرماندار لاهیجان در پایان با بیان اینکه دفاع از فلسطین، دفاع از کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی است، گفت: امروز وظیفه همه ماست که با حضور در صحنه‌های مختلف، پشتیبانی خود را از جبهه مقاومت اعلام کنیم و به دنیا ثابت نماییم که ملت ایران همواره حامی مظلومان و مبارز با ظالمان بوده و خواهد بود.