۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

آژیر مرگ در شمال فلسطین اشغالی/ موشک باران «کریات شمونه» و «المطله»

آژیر مرگ در شمال فلسطین اشغالی/ موشک باران «کریات شمونه» و «المطله»

حزب الله لبنان با اعلام حملات سنگین موشکی به دو شهرک صهیونیست‌نشین «کریات شمونه» و «المطله» در شمال فلسطین اشغالی تأکید کرد که این حملات تا توقف تجاوز آمریکایی-صهیونی به لبنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس توسط دشمن و پس از آنکه مقاومت به آتش‌بس پایبند ماند و دشمن به آن پایبند نبود، مجاهدان مقاومت اسلامی، شهرک صهیونیست نشین «کریات شمونه» را ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ با رگبار موشک هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری از حمله موشکی به دو شهرک صهیونیست نشین کریات شمونة و المطلة در شمال فلسطین اشغالی در ساعت ۱۰:۵۰ صبح امروز خبر داد.

در تازه ترین تحولات میدانی، آژیر حمله موشکی حزب الله در شهرک های صهیونیست نشین مرگلیوت و مسکاف عام در منطقه اشغالی اصبع الجیل به صدا درآمد.

آژیر خطر در کریات شمونه و اطراف‌ آن هم بارها در پی رصد حمله موشکی از جنوب لبنان به صدا درآمد.

شهرک اشغالی آویویم در الجلیل غربی هم یکی دیگری از مناطقی است که آژیر خطر در آن شنیده شده است.

منابع محلی از شنیده شدن صدای دست‌کم چهار انفجار در آسمان منطقه مرجعیون پس از حمله موشکی از لبنان و تلاش پدافند ارتش اشغالگر برای مقابله با آن خبر داد.

