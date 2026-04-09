قطر، قبرس و ترکیه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان را محکوم کردند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان پادشاهی قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که امیر دولت قطر در تماس با جوزف عون رئیس جمهور لبنان بر محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، امیر قطر بر آمادگی کشورش برای مشارکت در حمایت از روند آرامش و ثبات در لبنان تاکید کرد.

از سوی دیگر نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهور قبرس، حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان را که دیروز محله‌هایی در بیروت و حومه آن و مناطق جبل، بقاع و جنوب را هدف قرار داد، محکوم کرد.

وی صبح امروز در تماس تلفنی با جوزف عون رئیس جمهور لبنان، همبستگی کشورش با لبنان و مردم آن در این شرایط دشوار و آمادگی برای کمک به کاهش تنش و درد و رنج مردم لبنان و ارائه کمک‌های فوری پزشکی، امدادی و بشردوستانه را اعلام کرد.

در این تماس تلفنی همچنین تحولات اخیر در لبنان و منطقه و راه‌های بازگرداندن ثبات به منطقه بررسی شد. همچنین اقداماتی که قبرس به عنوان رئیس کنونی اتحادیه اروپا برای حمایت از لبنان می‌تواند انجام دهد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عون از رئیس جمهور قبرس به خاطر مواضع همیشگی‌اش در حمایت از لبنان و همبستگی او و مردم دوست قبرس با مردم لبنان تشکر کرد.

همچنین وزارت امور خارجه ترکیه نیز حملات فزاینده رژیم صهیونیستی به لبنان را که منجر به شهادت تعداد زیادی از مردم این کشور شد، را محکوم و تاکید کرد که این حملات وضعیت انسانی در لبنان را بدتر می‌کند.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس حاصل شده در منطقه، همچنان گام‌های بین‌المللی با هدف برقراری صلح و ثبات را مورد حمله قرار می‌دهد.

ترکیه بار دیگر حمایت قاطع خود را از حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان اعلام کرد و از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به اشغال لبنان توسط اسرائیل و حمایت از غیرنظامیان، فوراً اقدام کند.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.