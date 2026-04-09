مذاکرات نبیه بری با سفیر مصر برای آتش بس در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان امروز در عین التینه با علاء موسی، سفیر مصر در لبنان دیدار کرد. تلاش برای گنجاندن لبنان در روند آتش بس در منطقه، محور اصلی مفاد مذاکرات نبیه بری با سفیر مصر در محل اقامت بری بود که دیروز توسط رژیم صهیونیستی هدف حملات موشکی قرار گرفت.

سفیر مصر پس از این دیدار گفت که بری را در جریان تلاش‌های مصر برای آتش‌بس در لبنان قرار داده است. وی تاکید کرد که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای توقف عملیات نظامی به مدت دو هفته، تصمیمی مهم است که باید شامل لبنان نیز باشد.

موسی افزود که مصر و شرکای این کشور در تلاشند تا لبنان را در این توافق بگنجانند، زیرا باید حملاتی که به امنیت منطقه آسیب می‌رساند، متوقف شود و این تنها راه برای رسیدن به ثبات و امنیت در منطقه است.

سفیر مصر افزود که این تلاش‌ها از دیروز آغاز شده و امروز نیز برای اتخاذ تصمیم آتش‌بس در اسرع وقت ادامه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.