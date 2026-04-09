به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، هم‌زمان با اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین شهدای جنگ رمضان از جمله شهدای دانش‌آموز میناب، اجتماع مردمی با همراهی کادر سلامت و جامعه دانشگاهی، چهارشنبه شب در میدان صنعت تهران برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در جمع حاضران با اشاره به فرا رسیدن اربعین رهبر شهید ایران اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان از جمله شهدای دانش آموز مدرسه شجره میناب اظهار کرد: به همه همکاران، اساتید، دانشجویان، کادر درمان در دانشگاههای علوم پزشکی و اهالی شریف این منطقه به واسطه حضور پررنگ در این مراسم و حضور پرشور در میدان خداقوت می گویم. ان‌شاءالله که قدم‌ها و مجاهدت‌های شما در این جهاد مقدس، مورد پذیرش خداوند و نظر لطف امام زمان(عج) قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شما مردم عزیز ایران اسلامی، شجاعانه و با بصیرت در میدان حاضر شدید وکف خیابانها را رها نکردید و در راه خداوند تلاش و مجاهدتی خستگی ناپذیر داشتید و از ملامت، طعنه‌ها و جریانات رسانه‌ای دشمن بیمی به دل راه ندادید و همین امر رمز شکست ناپذیری است.

رستمی اظهار کرد: اگر بخواهیم در تاریخ ایران و امت اسلامی دوره‌ای درخشان مثال بزنیم باید بگوییم این جامعه وامت سرافراز و دوره ای که در آن قرار داریم یکی از بهترین نسلها هستند که واقعا برای سربلندی ایران اسلامی از جان مایه گذاشتند. این اربعین که اکنون در آن قرار داریم به اعتقادم یکی از قله‌های زیبای جامعه و الگوی مطلوبی استکه می توان آن را به خوبی نشان داد. ما دوره های باعظمت زیادی در طول انقلاب داشتیم از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و... اما نگاه کنید این اربعین با شهادت امام و رهبرمان شروع شد.

وی افزود: بعد از شهادت رهبر شهیدمان، ۹ روز مردم ما رهبرشان انتخاب نشده بود و پیامی که رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی خطاب به مردم گفتند، نشان از عظمت یک ملت است که به مردم گفتند شما در این ۹ روز در خلأ امام شهیدمان جامعه را با حضور در میدان رهبری کردید و قوی تر از همیشه در مقابل مستکبران عالم ایستادگی کردید. خوشبختانه رزمندگان ما قوی‌تر از همیشه به دشمنان ضربه زدند. مردم ما از لحظه ابتدای خبر شهادت حضرت آقا، در کف خیابان بودند و تا اکنون که اربعین این حادثه و مصیبت بزرگ است، ذره‌ای عقب نشینی و تعلل نکردند.

رستمی خاطرنشان کرد: حتی کسانی که پیگیر مسائل دیپلماسی بودند، جرات به زبان آوردن آتش بس مقابل مردم نداشتند. مردمی که زیر موشک باران دشمن، از خود مجاهدت و مقاومت نشان دادند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، اظهار کرد: نقطه ای در خیابان انقلاب اسلامی مورد هدف دشمن قرار گرفت اما شما مردم غیور وسط راهپیمایی و در میان این بمب و موشک دشمن، با صلابت به راهپیمایی ادامه دادید و حتی یک خانم در جمعیت بر اثر برخورد ترکش به شهادت رسید، اما شما مردم ذره ای عقب نشینی نکردید و ترس و فراری در شما وجود نداشت و حتی شعارهای تان قوی تر و مشت‌هایتان گره تر و عزم تان جدی‌تر شد و همه لطف خداوند است که ما چنین مردمی داریم که تربیت یافته امام راحل و امام شهیدمان است.

رستمی گفت: بدون تردید این مردم و این نسل کنونی شایسته حضور و مجاهدت در رکاب امام زمان(عج) را دارند. این دوران یکی از دورانی است که می توان گفت به خوبی مردم پای کار هستند. شما شاهد بودید در ۲۲ بهمن مردم با چه شکوهی در راهپیمایی شرکت کردند و دشمن را ناامید کردند به طوری که رهبر شهیدمان پس از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، از اقتدار مردم تشکر کردند و این حماسه حضور باعث خشنودی رهبر شهیدمان نیز شد. رهبر شهیدمان همواره از صلابت و اقتدار مردم راضی بودند و این رضایت نشان از رشدیافتگی، صلاحیت و عظمت ملت است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه یکی از اهداف دشمنان از شروع جنگ به تعبیر خودش تغییر رژیم بود، گفت: رئیس جمهور دیوانه و فاسد آمریکا بارها با دروغ و دغل حرف های ضد ونقیض می زد و یک بار گفت من تا حالا دو بار رژیم ایران را عوض کردم و بار دیگر گفت اگر نقشه ایران بعد از این اتفاقات تغییر کرد، تعجب نخواهم کرد و به تعبیری تجزیه ایران جزو اهدافش بود و یک بار گفت ایران باید هسته ای را تحویل دهد و بُرد موشک هایش حداکثر ۳۰۰ کیلومتر باشد اما دیدیم که هیچ کدام از این نقشه های شوم، تحقق نیافت و حتی آخرین بار به ایران التماس کرد که تنگه هرمز را باز کنید و اجازه تردد کشتی ها را بدهید.

وی افزود: به خوبی بر همگان ثابت شد کشوری که دنبال تغییر نظام در کشورما بود وقتی مقاومت رزمندگان و مردم ما را دید، چنین به التماس افتاد و برای باز شدن تنگه هرمز از دیگر کشورها تقاضای کمک کرد. به تعبیر خود آمریکایی ها ، آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و طی۸۰ سال اخیر چنین ضربات مهلکی نخورده بود و هیمنه پوشالی‌اش بر همگان آشکار و نمایان شد.

رستمی با اشاره به اینکه در طول تاریخ، آمریکا چنین ضربه ای از رزمندگان و ملت نخورده بود، اظهار کرد: آمریکا از تغییر رژیم و تجزیه کشورمان به این نقطه رسید که با التماس برای باز شدن تنگه هرمز از ما درخواست کمک بگیرد و خوشبختانه ما موفق شدیم اجازه عبور و مرور کشتی ها را در تنگه هرمز بر دست بگیریم و این به بعد نیز ما تعیین خواهیم کرد که کدام کشور می تواند از این تنگه عبور کند و همه اینها نتایج مقاومت شما مردم است.

وی گفت: نه می توان به آتش‌بس دشمن اعتماد کرد و نه به وعده های دروغین آنها چرا که تضمین بین المللی برای وعده های دشمنان وجود ندارد و بدون شک تضمین واقعی پیروزی کشور حضور واقعی شما مردم در میدان و حضور رزمندگان اسلام پای لانچرها است و به عبارتی اینها تضمین واقعی قدرت هستند. اگر نمایندگان و دیپلمات‌های ما قدرتمندانه پای میز مذاکره رفتند می‌توان تضمینی از آنها بگیریم و گرنه اگر خطایی از دشمنان سربزند، موضع ما با دشمنان مشخص است.

رستمی گفت: ما شهدای زیادی در جنگ رمضان از دست دادیم از جمله ۱۷۰ دانش آموز بی گناه مدرسه شجره طیبه میناب، کادر درمان، دانشجویان، اساتید، فرماندهان و زن و مردم و شهروندان بی گناه که همه اینها هزینه های زیادی بود و مهمتر از آن رهبر شهیدمان که جانفدای انقلاب اسلامی و نظام شد؛ هرچند هیچ کدام از این عزیزان از دست نرفتند بلکه شهید و جاوادانه شدند اما ما از دشمنان خود که چنین جسارتی به رهبر، فرماندهان و مردم ما کردند، نمی‌گذریم و انتقام خون آنها را خواهیم گرفت.

رستمی خطاب به حاضران گفت: چه مذاکرات پیش برود و چه پیش نرود و هر اتفاقی که بیفتد نباید میدان و خیابان توسط مردم رها شود. این پرچم نباید از دست شما رها و به زمین بیافتد. این پرچم با هزینه های زیادی در دستان شما برافراشته شده و شهدای زیادی به واسطه بالا بودن این پرچم از دست داده‌ایم و نباید این پرچم به کنج خانه ها برود بلکه باید به خصوص در این روزهای مقاومت، تزئیین خودروها، خانه ها، دستان شما و محافل این میدان ها باشد و تا زمانی که نیروهای آمریکایی از منطقه خارج نشدند، باید در میدان حاضر بود.

همچنین در ادامه سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به حضور پرشور مردم در خیابان‌ها از ابتدای جنگ رمضان تاکنون اظهار کرد: مردم ما انصافا در این ۴۰ روز و از شروع جنگ تحمیلی، در صحنه و میدان حاضر بودند و ایستادگی و مقاومت جانانه از خود نشان دادند ونگذاشتند اهداف شوم دشمنان تحقق یابد.

وی گفت: مردم با حضورشان در میدان و در خیابان‌ها، تکمیل کننده جانفشانی‌ها و مقاومت رزمندگان ما بودند و باید قدر این مردم بابصیرت را بیش از پیش دانست مردمی که هم خمینی کبیر از آنها راضب بودند و هم امام شهیدمان بارها به زبان آوردند.

قاضی زاده هاشمی گفت: دشمن تصور می‌کرد از ابتدای روز نخست جنگ رمضان، وقتی امام شهیدمان را از ما بگیرد، ملت دچار بهت و حیرت می شود و عده ای نی در خیابان می آیند و برای دشمن هورا می کشند. اما به خوبی دیدیم که مردم ما هوشیار تر از قبل به خیابان‌ها آمدند و برای دفاع از کشور در صحنه حاضر بودند.

وی گفت: دشمن تلاش داشت هسته‌های تروریستی در شهرها ایجاد کند و بعد از ترور رهبر شهیدمان، اختلاف و چند دستگی ایجاد کنداما شما مردم بصیرت بودید که به خیابان‌ها رفتید و اجازه ندادید توطئه‌های شوم دشمنان محقق شود. شما با وحدت و یکپارچگی کاری کردید و چنان سیلی بر دهان دشمن زدید که او وادار به عقب نشینی شد.

قاضی زاده هاشمی گفت: دشمن در طول جنگ تحمیلی رمضان تهدید به از بین بردن زیرساختها و نیروگاهها زد اما شما مردم فهیم با ایجاد حلقه‌های انسانی دور مراکز تولید برق و نیروگاه‌ها، اتحاد و همبستگی خود را بیش از پیش نشان دادیم و با مقاومت تان، دشمنان را مجددا به عقب راندید.

وی گفت: دشمن از هر طریق سعی داشت اتحاد و یکپارچگی مردم را از بین ببرد اما شما با حماسه و وحدت آفرینی نشان دادید پای کار این نظام و انقلاب اسلامی هستید و این برگ برنده و رمز پیروزی ما است.

قاضی زاده هاشمی گفت: رژیم صهیوینستی دست از رفتار خود بر نمی دارد و دیدیم در جریانات این توقف و آتش بس دو هفته‌ای دست به جنایت و حمله به لبان کرد و باید جوان پشمیان کننده ای به این رژیم سفاک داد.

وی گفت: آن‌چیزی که در این دفاع مقدس به برکت خون شهدا و امام شهدا محقق شده این است که ایران اسلامی ما به عنوان یک قدرت مطلق جهانی ظهور کرده و تمام دنیا از اروپا تا ژاپن به این موضوع اذعان کرده‌اند و این برتری ما در صحنه‌های بین‌المللی چیزی نیست که به ما بدهند و یا در جریان مذاکرات به آن برسیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه همه نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شد، اظهار کرد: مگر کسی می‌تواند ما را تحریم کند، مگر کسی می تواند بر روی علم و فناوری ما عدد، رقم و سقف بگذارد. بعد از این همه مجاهدت و شهادت مگر کسی می‌تواند به حق ذاتی ملت ایران برای تنظیم روابط در تنگه هرمز خدشه‌ای وارد کند.

وی افزود: دشمنان بدانند تنگه هرمز همواره در اختیار ملت ایران بوده و هست و تا الان نیز اگر برای عبور کشتی ها مماشات به خرج داده ایم، از اکنون قضیه فرق خواهد کرد و با دوست و دشمن خود دو نوع رفتار متقاوت در قبال عبور از تنگه داریم. هر کسی که با ملت ایران دشمنی کند، ترددش در تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود و هر ملتی که با ایران رابطه دوستی از قبل داشته باشد، ترددش آزاد است.

در تجمع شب گذشته که به محوریت ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران همزمان با اربعین رهبر شهید در میدان صنعت برگزار شد، مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، حجت الاسلام میراحمدی رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت بهداشت، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران، مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و همچنین اساتید و دانشجویان علوم پزشکی، کادر درمان و کارکنان نظام سلامت حضور داشتند.

اجرای سرود و تواشیح، اجرای شعر حماسی در وصف مقاومت مردم در جنگ تحمیلی، اجرای سرود توسط کودکان حاضر در مراسم به یاد شهدای مدرسه شجره میناب، برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع بسته های فرهنگی و پرچم، برپایی غرفه های سلامت و مشاوره پزشکی و ایستگاه فشار خون،، غرفه تجدید میثاق کادر سلامت با شهدا و ثبت اثرد انگشت بر روپوش سفید پزشکان، برپایی غرفه نقاشی کودکان و...، از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این تجمع بود