جورج کلونی جواب ترامپ را داد؛ او یک احمق بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، جرج کلونی و ترامپ مدت‌هاست به یکدیگر کنایه می‌زنند و این بار پس از اینکه ترامپ، کلونی را دوست سابقش خواند و وی را به باد انتقاد گرفت، بیانیه‌ای تند علیه او صادر کرد.

در حالی که این ۲ سال‌هاست که به شکلی علنی به یکدیگر کنایه می‌زنند، جنجال اخیر زمانی آغاز شد که کلونی در مصاحبه‌ای درباره رابطه‌اش با ترامپ صحبت کرد و گفت که «او را خیلی خوب می‌شناسد». کلونی اضافه کرد: «او یک احمق بزرگ است. خب، همیشه بود».

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ با حمله به این بازیگر درجه یک پاسخ داد و او را یکی از «بدترین پیشگویان سیاسی تمام دوران» خواند.

و در پاسخ، کلونی گفته که در یک مورد «کاملاً با ترامپ موافق» است و آن اینکه «باید آمریکا را دوباره بزرگ کنیم». کلونی در بیانیه‌ای با اشاره به انتخابات بعدی، گفت: ما از ماه نوامبر شروع خواهیم کرد.

ترامپ نوشت: «کلونی بیشتر از فیلم‌های بسیار کم و کاملاً متوسط خود، برای پرداختن به سیاست مطرح شد». او ادعای خود مبنی بر اینکه کلونی با ترغیب رئیس جمهور سابق به انصراف از انتخابات ۲۰۲۴، جو بایدن را «رها» کرد، افزود: او اصلاً ستاره سینما نبود، او فقط یک مرد معمولی بود که دائم از نبودن عقل سلیم در سیاست شکایت می‌کرد.

ترامپ همچنین از اخبار مربوط به اینکه کلونی و همسرش امل کلونی، وکیل حقوق بشر به تازگی تابعیت فرانسه را دریافت کرده‌اند، انتقاد کرد. کلونی و همسرش سال ۲۰۲۱ در فرانسه خانه‌ای به قیمت ۸.۳ میلیون دلار خریدند که طبق گزارش‌ها این ملک وسیع ۴۲۵ هکتاری شامل یک عمارت قرن هجدهمی با استخر، زمین تنیس، باغ‌های وسیع و یک دریاچه زینتی است.

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که کلونی به تازگی درباره رابطه گذشته‌اش با ترامپ صحبت کرد و از رسانه‌های خبری مانند CBS و ABC به دلیل حل و فصل دعاوی با وی به عنوان یک جمهوری‌خواه انتقاد کرد.

وی گفت: من او را خیلی خوب می‌شناختم. او زیاد با من تماس می‌گرفت و یک بار خواست به من کمک کند تا برای دیدن یک جراح کمر به بیمارستان بروم. من او را در کلوپ‌ها و رستوران‌ها می‌دیدم. او یک احمق بزرگ است. خب، همیشه بود.

کلونی افزود: اگر سی‌بی‌اس و ای‌بی‌سی در برابر او می‌ایستادند می‌گفتند؛ برو گورتو گم کن، ما الان در این نقطه از کشور نبودیم. این حقیقت محض است.

در تابستانی که گذشت کلونی روی صحنه نمایش «شب بخیر و موفق باشی» رفت تا تفسیری کنایه‌آمیز درباره رسانه‌ها و سیاست‌های معاصر ارائه کند و گفت که «همه» نگران هدف قرار گرفتن توسط دولت ترامپ هستند.

او به اندرسون کوپر از CNN گفت: می‌دانی، اگر زندگی‌ات را صرف نگرانی برای چیزها کنی، آنگاه کاری انجام نخواهی داد. من می‌خواهم بتوانم در چشمان فرزندانم نگاه کنم و بگویم که در برهه‌های خاصی از تاریخ کجا ایستاده‌ایم و چه کرده‌ایم و من هیچ مشکلی با این ندارم.