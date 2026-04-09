۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

 مخبر: مردم ایران بر آرمان های امام شهید خود استوار و مصمم ایستاده‌اند

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در حاشیه مراسم اربعین قائد شهید انقلاب اسلامی گفت: جنگ تحمیلی سوم نشان داد که مردم ایران بر آرمان‌های انقلاب همچنان پایبند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در مراسم امروز در جمع عزاداران گفت: ایستادگی مردم بعد از شهادت قائد شهید در این چهل روز بار دیگر اثبات کرد که ملت ایران بر آرمان های امام شهید خود، استوار و مصمم ایستاده اند.

وی همچنین با اشاره به بصیرت و روحیه انقلابی ملت ایران در مواجهه با مشکلات در مسیر طی شده کشور گفت : آینده قطعا روشن است و از دل این غم بزرگ ضمانتی برای تداوم و رشد انقلاب اسلامی و ایران رقم خواهد خورد و دشمن با تمام توان و نیرنگ خود راه به جایی نمی برد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ گونه تغییری نکرده و مردم قطعا خیابان را تا نتیجه نهایی، پرشور حفظ خواهند کرد.

محسن صمیمی

