ایران علمدار جهاد مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن فاطمی ظهر پنجشنبه در مراسم چهلم رهبر شهید و شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه که با حضور دانش آموزان این استان برگزار شد اظهار کرد: در کشوری زندگی میکنیم که طلایهدار، پیشکسوت و علمدار اسلام در جهان معاصر است، به نوعی ایران علمدار جهاد، مقاومت و استقامت در مقابل دشمنان است، کما اینکه با دشمنان غداری مواجهیم که در سال ۱۴۰۴، دو مرتبه در حین مذاکره، به ما خیانت کردند، به مسئولان ما و کشورمان حمله کردند و رهبر بزرگ ما را به شهادت رساندند.
وی با بیان اینکه دو شب گذشته، آمریکاییها اعلام کردند که شروط ایران را قبول کردیم که این پاداش برای رزمندگان اسلام و مردم حاضر در خیابان رقم خورده و ایران سربلند و پیروز شده است گفت: آنها آمده بودند تا ایران را تغییر دهند و تصرف و تجزیه کنند و اکنون مجبور شدند تا شروط ایران را بپذیرند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اذعان بر اینکه ملت بزرگ و قهرمان ایران اگر با کسی مردانه نشست و برخاست کند روی حرفش میماند گفت: اکنون که ۱۰ شرط را مطرح کرده باید راجع به این شروط صحبت کند، فبها ما هم تخطی نخواهیم کرد، اما اگر بخواهند جان و مال و هستی مملکت را در معرض خطر قرار دهند و شروط ایران را زیر پا بگذارند، ایرانیها آماده هستن و بودند.
فاطمی یادآور شد: اگر فرمولی تهیه شود که حیثیت ایران حفظ شود البته «بشرط ها و شروط ها»، مسئولان کشور هم در مقابل این مساله همراهی خواهند کرد در غیر این صورت اگر خلاف این شرطها رفتار کنند خبری از مذاکره و ... نیست.
ما قدر این سرمایههای کشور را میدانیم
بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز ضمن ادای احترام به شهدایی که در جریان جنگ تحمیلی و نابرابر رژیم جنایتکار آمریکا و منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسیدند، اظهار کرد: شما دانشآموزان عزیز مهمترین سرمایههای مشترک ما و اولیای خود هستید، ما قدر این سرمایهها را میدانیم و به شما به عنوان آیندهسازان ایران افتخار میکنیم.
وی افزود: ما باور داریم شما دانشآموزان امروز، فردای بهتری را برای ایران عزیز ما رقم خواهید زد، چرا که شما مهمترین سرمایههای ارزشمند این خطه و میراث دار شهدا و ادامهدهنده راه و مسیر شهدایید و قطعا آیندهای درخشان را برای کشور خواهید داشت.
خدادادی با اشاره به اینکه امروز چهلمین روز شهادت قائد امت و دانشآموزانی است که همکلاسیهای شما بودند، تصریح کرد: کسانی که روی این نیمکتهایی که اینجا چیده شده، نشسته بودند هر کدام امید و آرزوهایی داشتند، امروز این دانشآموزان در جمع ما نیستند اما راه و مسیر و اهداف آنها پیش چشم ماست.
وی ضمن توصیه به دانشآموزان، گفت: شما دانشآموزان عزیز، در تمام لحظات زندگی به خداوند متعال توکل کنید، در تمام مراحل زندگی امید به آینده داشته باشید، کشوری که با جانفشانی خون شهدا به ویژه امام شهید تنومند شده قطعا آیندهای درخشان خواهد داشت و باید برای رسیدن به آبادانی کشور تلاش کرد، از طرفی لازم است دانشآموزان در کنار موضوع آموزش، مباحث تربیتی را نیز فرا بگیرند.
