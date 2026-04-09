انهدام هسته ۴ نفره گروهکی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان گیلان طی یک عملیات دقیق و هوشمندانه، موفق به شناسایی و انهدام یک هسته ۴ نفره گروهکی شدند.

بر اساس این گزارش، این باند فعالیت‌های متعددی از جمله تهیه و تأمین سلاح و تجهیزات نظامی، استفاده غیرمجاز از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و ایجاد خانه‌های امن برای عناصر ضدانقلاب را در دستور کار داشتند.

اعضای این گروهکی همچنین نقش پشتیبانی از ۱۳ عنصر دیگر را در نقاط مختلف کشور بر عهده داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام، شبکه ارتباطی آنها شناسایی و منهدم شد.