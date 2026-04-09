به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس «لبنان و تمامی ارکان محور مقاومت» را متحدان ایران خواند و آنها را «بخش جدایی‌ناپذیر توافق آتش‌بس» دانست. او در بخشی از پیام خود نوشته است که موضوع حزب الله نخستین بند از توافق ۱۰ ماده‌ای آتش‌بس است.

رئیس مجلس همچنین به سخنان شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان درباره مسئله لبنان اشاره کرد و یادآور شد که در این خصوص «هیچ مجالی برای انکار یا عقب‌نشینی از مواضع اعلام شده وجود ندارد.» آقای قالیباف در پایان با لحنی هشدارآمیز تاکید کرد که «هرگونه نقض آتش‌بس هزینه‌های روشن و پاسخ‌های سختی به همراه خواهد داشت» و خواستار توقف فوری حملات به مواضع حزب الله لبنان شد.