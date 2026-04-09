۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

قالیباف: عدم حمله به حزب‌الله لبنان «بخش جدایی ناپذیر» آتش‌بس است

قالیباف: عدم حمله به حزب‌الله لبنان «بخش جدایی ناپذیر» آتش‌بس است

رئیس مجلس عدم حمله به حزب‌الله لبنان را «بخش جدایی ناپذیر» آتش‌بس با ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس «لبنان و تمامی ارکان محور مقاومت» را متحدان ایران خواند و آنها را «بخش جدایی‌ناپذیر توافق آتش‌بس» دانست. او در بخشی از پیام خود نوشته است که موضوع حزب الله نخستین بند از توافق ۱۰ ماده‌ای آتش‌بس است.

رئیس مجلس همچنین به سخنان شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان درباره مسئله لبنان اشاره کرد و یادآور شد که در این خصوص «هیچ مجالی برای انکار یا عقب‌نشینی از مواضع اعلام شده وجود ندارد.» آقای قالیباف در پایان با لحنی هشدارآمیز تاکید کرد که «هرگونه نقض آتش‌بس هزینه‌های روشن و پاسخ‌های سختی به همراه خواهد داشت» و خواستار توقف فوری حملات به مواضع حزب الله لبنان شد.

کد مطلب 6796416
هادی رضایی

    • ایرانی IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      مسولین سیاسی ما برای رفتن به پاکستان بایدخیلی مواظب وهوشیارباشند.مذاکره چیزبدی نیست.ولی مذاکره با کسانی که مرزوحشیگری راردکرده اند هوشیاری وحفاظت دقیق می طلبه.مانمیخواهیم دیگرمسولان کشورهم ازدست بدیم.نگرانی یک ایرانی را درک کنید.به ترامپ هیچ اعتمادی نیست دوبارتوی مذاکره درحالیکه ماخیالمون راحت بودحمله کرده و بهترین مسولان ماراترورکرده..اسراییل مردم لبنان را که برادروخواهردینی ماهستند قتل عام می‌کنه.وظیفه ماست که ازاوناحمایت کنیم.نتانیاهو درحال کارشکنی هست.اون به روسیه گفته بودماباایران کاری نداریم
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      ايران نباید گول لفاضی های آمریکا را که اظهار شکست می‌کنند و بخوره یا این بازیی که ونس و کارولین دارن سر رسانه ها میارن و همه رو گیج کردن اونا میخوان ما رو این چند روز مشغول آتش بس و مذاکره کنن تجدید قوا کنن و یکی از مهمترین محورهای مقاومت يعنی حزب الله لبنان و به زانو در بیارن و مجدد به ایران حمله سنگین کنن این بازیی که اینا دارن در میارن اینو نشون میده

