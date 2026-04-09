به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، راجع به آخرین وضعیت تحولات منطقه متعاقب اعلام آتش‌بس و روابط دوجانبه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع قاطع مراجع و دولت و آحاد مردم عراق در ابراز همدردی و همبستگی و محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه‌ ملت ایران تقدیر کرد.

وزیر امور خارجه عراق‌ با استقبال از توقف‌ جنگ و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، ابراز امیدواری کرد تا این آتش‌بس به پایان کامل و بی‌بازگشت جنگ و برقراری صلح و ثبات در منطقه منجر شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در پذیرش پیشنهاد میانجیگران برای آتش‌بس جهت تمهید مذاکرات خاتمه کامل جنگ، تصریح کرد: با توجه به بدعهدی‌های مکرر آمریکا، دنیا با بدبینی عملکرد آمریکا را نظاره می‌کند.

عراقچی با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و کشتار صدها نفر، تصریح کرد: توقف تجاوز نظامی اسرائیل علیه لبنان بخشی از تفاهم آتش‌بس ایران-آمریکا بود که توسط نخست‌وزیر پاکستان نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان حملات اسرائیل علیه لبنان و کشتار صدها نفر از مردم را، اقدامی جنایتکارانه برای تداوم جنگ در منطقه و تخریب دیپلماسی دانست که پیامدهای آن بر عهده آمریکا خواهد بود.