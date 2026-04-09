میرزاده: ۵۷۰۰ نفر در روزهای جنگ خون اهدا کردند

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از همراهی هماستانیها و ایثار کادر انتقال خون اظهار کرد: در روزهای سختی که سایه جنگ و بمبارانهای رژیم صهیونیستی و آمریکا بر میهن عزیزمان سنگینی میکرد، مردم غیور کرمانشاه نشان دادند که غیرت و انسانیت در رگهای این دیار جاری است.
وی افزود: در حالی که آتش جنگ برافروخته بود، مردم با ایمان و صلابت و پرسنل زحمتکش انتقال خون با تلاش شبانهروزی، سنگرهای سلامت را رها نکردند تا هیچ بیماری با کمبود خون مواجه نشود؛ به طوری که در جنگ تحمیلی ۳۸ روزه اخیر، موفق به پاسخگویی صددرصدی و کامل به درخواستهای مراکز درمانی استان شدیم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به آمار مشارکت مردمی در این مدت، تصریح کرد: در این ایام بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر جهت اهدای خون به مراکز ما در استان مراجعه کردند که از این تعداد، بیش از پنج هزار و ۷۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
میرزاده در تشریح آمار توزیع فرآوردههای خونی بیان کرد: در نتیجه این مشارکت پرشور، بیش از ۹ هزار واحد خون و فرآوردههای خونی در مراکز درمانی استان توزیع شد که حدود ۹۰۰ واحد از آن برای تأمین نیاز حیاتی بیماران تالاسمی و هموفیلی در اختیار بانک خون کلینیک بوستان قرار گرفت.
وی در پایان ضمن قدردانی از پرسنل فداکاری که بیوقفه زیر بمبارانها در خط مقدم خدمترسانی ایستادند و مردمی که نبض زندگی را در قلب بیماران تپنده نگاه داشتند، خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که نیاز به خون همیشگی است و امیدواریم این حضور پرشور و همدلانه تداوم یابد تا هیچ بیماری در انتظار قطرهای خون نماند.
