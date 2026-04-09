شاهرود: ۴۰ روز، ۴۰ شب، یک میدان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ خیابان‌های اصلی شهر شاهرود همزمان با شامگاه پنجشنبه، حال و هوای تاسوعا و عاشورای حسینی به خود گرفته است. معابر در سوگ اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی، سیاه پوش شده و صدای طبل و زنجیر زنی هیئت‌های مذهبی با حضور پرشور مردم در پوش خیابان‌ها پیچیده است.

امروز شاهرود مثل ظهر عاشورا است ساعاتی قبل نماز ظهر، در خیابان ۲۲ بهمن و خیابان‌ها حوالی آن با حضور چشم گیر مردم شهید پرور دیار یک‌هزار و ۷۰۰ شهید انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد تا حال و هوای نماز ظهر عاشورا دوباره تداعی شود.

شاهرود ظهر عاشورا شد

مردمی که شب گذشته نیز در جمعیتی خیره کننده تا پاسی از بامداد در اجتماع بزرگ اقتدار و ویژه برنامه سوگواری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور داشتند امشب هم سنگ تمام گذاشتند و در قالب دسته‌های عزاداری سینه زنی و زنجیر زنی، در خیابان‌ها به سوگواری پرداختند.

هیئت‌های مذهبی شهرستان شاهرود مغرب امروز خود را از مساجد و محلات به معابر اصلی شهر رساندند و قرار است تا ساعاتی دیگر نخل عزاداری و سوگواری امام حسین(ع) سرور و سالار شهیدان که همه ساله بعد از روز عاشورای حسینی برداشته می‌شود، امشب به احترام رهبر شهید انقلاب اسلامی بار دیگر بلند شود و بر دوش مردم عزادار شهرستان جای بگیرد.

پلیس راهور از دیشب و امروز محدودیت‌های ترافیکی را همجوار با میدان امام خمینی(ره) و خیابان ۲۲ بهمن و خیابان‌های منتهی به آن در نظر گرفته، مردم دسته دسته با پای پیاده خودشان را به محل برگزاری سوگواری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی رسانند. مردمی که عاشق امامشان هستند و این عشق را با حضوری چشم گیر و بی‌سابقه به نمایش گذاشته اند.

شروط ۱۰ گانه ایران اسلامی

در مراسم سوگواری اربعین شهادت رهبر انقلاب اسلامی جمعی از مسئولان و چهره های سیاسی و فرهنگی و مذهبی شهرستان شاهرود سخنرانی نیز دارد یکی از آنها احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی بود که در سخنانی، اعلام کرد: دشمن مجبور به پذیرش شروط ده گانه ایران اسلامی شده است.

عجم با بیان اینکه مذاکره بدون پذیرش همه موارد ده گانه ای که ایران اسلامی آنها را بیان کرده معنایی ندارد، ابراز کرد: دشمن از همه حربه های خود کمک می گیرد تا ذهن جوانان ما را با عباراتی مانند مذاکره دوباره بر هم بریزد ولی مردم ما هوشیار هستند و می دانند که هیچ مذاکره ای بدون تحمیل شروط ایران به دشمن انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه ملت با صلابت و استوار ایران اسلامی در کنار مسئولان و نیروهای غیور مسلح که ۴۰ روز و شب است که خواب را از چشم دشمن ربوده اند، به هیچ چیزی جز پذیرش همه شروط ایران اسلامی توسط دشمن راضی نخواهند شد، افزود: این امر نشان دهنده عزتمندی ایران اسلامی و شکست دشمن است.

دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی و دمام زنی در خیابان

گروه گروه دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و دمام زنی ازح نقاط مختلف شهرستان شاهرود خود را به مکان برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی می رسانند مراسمی که لحظه به لحظه بر تعداد مردم حاضر در آن هم افزوده می شود مراسمی که قرار بود ساعت دو و نیم بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شود اما مردم از ساعتی قبل در میدان امام خمینی(ره) حضور داشتند.

این مردم دیشب تا ساعت یک بامداد در همین میدان حضور داشتند امروز در ویژه برنامه های اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعت ۹ و نیم صبح حضور دارند دوباره امروز ساعت ۱۴:۳۰ خود را برای سوگواری اربعین رهبر شهیدشان به میدان امام(ره) رسانده اند و شگفت آور اینکه مجدداً ساعت ۱۹ امشب باز هم به همین میدان برخواهند گشت و مانند شب گذشته اجتماعی باشکوه را تا پاسی از بامداد برگزار خواهند کرد و فردا جمعه برنامه ای مشابه را در مصلای پیامبر اعظم (ص) شاهرود همراه با نماز جمعه برگزار خواهند کرد.

مردم شاهرود مردمی خستگی ناپذیر هستند مردمی که ۴۰ شبانه روز است که به صورت جهادی در میدان حماسه و حضور و اقتدار حضور دارند مردمی که دیروز، امروز و فردا از همه نقاط شهرستان خودشان را به مرکز شهر می رسانند تا ویژه برنامه های اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی را حتی برای دقایقی هم از دست ندهند.

عشق مردم به رهبر شهید انقلاب

یک مبلغ دینی و روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این حضور پرشور و باشکوه که مانند آن را تنها می توان در روز عاشورای حسینی مشاهده کرد، نشان می دهد که مردم شهید پرور شهرستان شاهرود تا چه اندازه عاشق رهبر شهید انقلاب اسلامی بودند، گفت: مردم شهرستان شاهرود بارها و بارها نشان داده اند که در صف اول ولایتمداری حضور دارند.

حجت الاسلام محمد عربعامری با بیان اینکه مردم شهرستان شاهرود با تقدیم هزار و ۷۰۰ شهید را در این ۴۷ سال انقلاب اسلامی وظیفه و سهم خود را برای پاسداری از این انقلاب ایفا کرده اند، افزود: امروز همچنان این مردم در صحنه های حماسه آفرینی حضور دارند تا به دشمن اجازه عرض اندام ندهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردمی که امروز در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور دارند تمثال مبارک حضرت آیت الله خامنه ای (رض) در سال ۸۵ در آخرین سفر ایشان به شاهرود را به همراه داشته و بر روی پلاکاردها تعابیری که ایشان برای شهرستان شاهرود داشتند را نوشته اند، افزود: این ها همه نشان از ارادت مردم شهید پرور این شهرستان نسبت به رهبر شهید انقلاب اسلامی دارند.

این مبلغ دینی و روحانی همچنین درباره موضوع جنگ هم بیان کرد: دشمن با کلید واژه مذاکرات می خواهد ذهن مردم انقلابی و مقتدر و ولایی ایران اسلامی که ۴۰ شبانه روز است تنگه احد خیابان را رها نکرده اند، مغشوش کند در حالی که آتش بس به معنای مذاکره نیست و دشمن با حقارت مجبور شده شکست را بپذیرد در نتیجه از مردم می خواهیم که ذهن شان را از این مسائل خالی نمایند و تنها گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی باشند.

مذاکره نداریم فقط پذیرش شکست از سوی دشمن

یک بسیجی حاضر در مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه چیزی به نام مذاکره با قاتل رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهید قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان نیروهای قهرمان مسلح ایران اسلامی و دیگر چهره های سیاسی و علمی و هسته ای و حتی دانش آموزان بیگناه مینابی نداریم، گفت: آمریکا باید با خفت و خاری شکست را بپذیرد.

محمد حسین ملاکاظمی با بیان اینکه ملت ما ۴۰ شبانه روز در میدان نیست که برخی دم از مذاکره بزنند، تاکید کرد: ملت ما افتخار می کند که توانسته با مقاوم خود دشمن را شکست دهد آن هم دشمنی که آمده بود به خیال خودش چهار هفته ای ایران را از پا در بیاورد و حالا بعد از ۴۰ روز تازه به فکر پذیرش شکست و شروط ایران اسلامی افتاده است.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل باید شروط ده گانه ایران اسلامی را کامل بپذیرند که در این حالت باید گفت شکست را پذیرفته اند، افزود: تا زمانی که این اتفاق رخ دهد که یک پیروزی همین حالا هم برای ملت ایران اسلامی است ما وظیفه داریم گوش مان به دهان ولایت فقیه باشد.

جمعیتی غافلگیر کننده

جمعیت پرشور مردم شاهرود آنقدر چشم گیر است که حتی برگزار کنندگان مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را هم غافلگیر کرده است حاج حسین غلامی از هیئتی های شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اذعان به این امر بیان کرد: شب گذشته و امروز خود ما هم فکرش را نمی کردیم که چنین جمعیتی در مراسم حضور پیدا کند.

غلامی با بیان اینکه جمعیت دیشب و امروز آنقدر زیاد است که همه بلندگوهای هیئت ها را هم سری کنیم بازهم صدا به گروهی نمی رسد، ابراز کرد: همه ما غافلگیر شدیم و به قول دوستان مان، ما با ۷۰ سال زندگی در شاهرود نمی دانستیم که این شهر این حجم از جمعیت را دارد! آن هم جمعیتی که این چنین عاشق رهبر شهیدشان هستند و خیابان ها را ترک نمی کنند.

وی می افزاید: ما خانواده های بسیاری داریم که تمام این ۴۰ شب را همگی دسته جمعی پدر مادر، خواهر و برادر و فرزندان و همسران شان در خیابان حاضر می شوند و نمی خواهند که این اجتماع اقتدار را ترک کنند ما خانمی داریم که شب در همین اجتماعات به دو بچه اش دیکته می گوید همچنین خانواده هایی داریم که همه شان به این اجتماعات می آیند و اگر خانه نیاز به میوه و دارو . ... داشته باشد شیفتی خرید انجام می دهند تا میدان خالی نشود و لذا مسئولان ما باید قدردان این مردم نازنین باشند.