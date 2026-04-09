صدور ۵۰۰ هزار حکم کارگزینی در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، شاهرخ رامزی، با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای تسریع در تعیین تکلیف وضعیت پرداختی کارکنان نظام سلامت در سال ۱۴۰۵، گفت: به پاس قدردانی از تلاش‌ها و ایثار همکاران در ایام جنگ رمضان، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار حکم کارگزینی برای کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور صادر و یا در حال صدور و تایید نهایی است.

وی افزود: هدف اصلی این اقدام، پرداخت حقوق و مزایای همکاران از فروردین ۱۴۰۵ و اطمینان از انعکاس درست زحمات آنها در احکام جدید است.»

رامزی تأکید کرد: فرایند صدور احکام ادامه دارد و کارکنان، حقوق فروردین‌ماه خود را براساس احکام جدید دریافت خواهند کرد.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با قدردانی از همراهی دانشگاه‌ها و واحدهای منابع انسانی گفت: این روند نتیجه هماهنگی گسترده در سطوح مختلف است و تلاش داریم با اجرای دقیق این احکام، فشارهای معیشتی کارکنان تا حدودی کاهش یابد و حقوق آنها به‌ صورت منظم و شفاف پرداخت شود.

رامزی، تسریع در صدور احکام از فروردین ماه را «گامی عملی در حمایت از نیروی انسانی نظام سلامت» توصیف کرد و بر تداوم اقدامات مشابه در طول سال تأکید نمود.