جبهه خیابان به سنگر تبیین و روشنگری تبدیل شود

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اخیر مردم در صحنه‌های مختلف جهاد، بیان کرد: مردم با حضور در خیابان، حماسه ای خلق می‌کنند که می‌توان از جنس واقعه مباهله است چرا که در این برهه از زمان خانواده ایرانی متشکل از مادر ، پدر و فرزندان در سنگر خیابان نقش آفرین هستند.

وی با تاکید بر اینکه سنگر حضور مردم باید به سنگر تبیین و روشنگری تبدیل شود، گفت: چرا که اکنون پس از مرحله جدید جنگ آنچه ضرورتی دو چندان پیدا کرد است پشتوانه معرفتی ، شناختی و معنوی جنگ است و این روش مورد تأکید خداوند متعال در قرآن کریم و بزرگان دین ما هست.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به توصیه رهبر شهید انقلاب مبنی بر قرائت سوره فتح، بیان کرد: آیه ۲۲ سوره فتح مبنی بر اینکه وَلَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا، می‌گوید: اگر کافران با شما مسلمین به جنگ برخیزند از رویارویی با شما پشت گردانیده و فرار کنند و دیگر هیچ ناصر و یاوری برای خود نیابند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین اگر در مقابل دشمن مقاومت و پایداری داشته باشیم ، دشمن به ذلت کشیده می‌شود و اگر میدان خالی نشود و نترسیم دشمن پا پس می‌کشد؛ همچنین اگر پای کار ولایت و قرآن بایستید خداوند از جهات گوناگون ما را مورد عنایت و حمایت قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت "فضای مجازی" بر لزوم "هوشمندانه عمل کردن" در این عرصه تأکید کرد و بیان داشت: در جنگ نظامی فعلی، دشمن ۱۵ شرط برای ایران گذاشت و ایران هم ۱۰ نکته را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام سالاری بخشی از اهداف ایران در این مذاکرات را قرار گرفتن تنگه هرمز در دست ایران و خروج آمریکا از منطقه عنوان کرد و ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا درست در ساعتی که ایران را به نابودی تهدید کرده بود، شرایط ما را برای مذاکره پذیرفت و نفس این عقب نشینی دشمن تحقیر او توسط ملت ایران بود.

وی همچنین بر لزوم مدیریت سنگر خیابان در عرصه دیپلماسی تأکید کرد و اظهار داشت: امروز میدان دیپلماسی به حضور ما بیشتر نیاز دارد و مطالبه خیابان از مسئولان و دیپلماسی باید اقتدار و عزتمندی برای ایران و حمایت از جبهه مقاومت مخصوصا لبنان باشد.

حجت‌الاسلام سالاری به اهداف دشمن در حوزه نظامی اشاره کرد و گفت: دشمن به دنبال این بود که توان نظامی ایران ساقط و پایگاه‌ها و زیرساخت‌های ایران منهدم شود.

وی با اشاره به رویدادهایی چون کور کردن چشم‌های راداری دنیا، زدن اف ۳۵ و حادثه سقوط هلی‌کوپتر در نزدیکی اصفهان را که یادآور "حادثه طبس" بود، گفت: مردم با حضور در میدان با رقم زدن حماسه خیابان، عزت و اقتدار در دنیا برای ایران به ارمغان آوردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: امروز ما مفتخریم که ایران محبوب‌تر، عزتمندتر، با توان نظامی بیشتر وارد میدان حرف زدن با دشمن می‌شود.

وی بر افزایش حضور در خیابان و جبهه خیابان تأکید کرد و گفت: در جنگ نظامی، مردم در خیابان با مشت‌های خود به موشک‌ها قوت دادند اما جنگ شناختی و جنگ دیپلماسی، حمایت خیابان را بیشتر نیاز دارد.