ارتش صهیونیستی بنت جبیل را محاصره کرد؛ ادامه حملات هوایی در لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی در حال محاصره شهر بنت جبیل در جنوب لبنان است تا بتواند این شهر را به اشغال خود در بیاورد.

ارتش صهیونیستی همچنین از ساعتی پیش هشدار تخلیه برای مناطقی از ضاحیه جنوبی بیروت از جمله محلات حاره حریک، الغبیری، اللیلکی، الحدث، برج البراجنه، تحویطه الغدیر و الشیاح و الجناح صادر کرده است.

در همین رابطه شهرک‌های برج قلاویه و حبوش واقع در جنوب لبنان هدف حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین حملاتی را به مناطق شوکین، تبنین، البازوریه در جنوب لبنان انجام داد.