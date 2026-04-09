۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

ارتش صهیونیستی بنت جبیل را محاصره کرد؛ ادامه حملات هوایی در لبنان 

در حالی که نیروی زمینی ارتش صهیونیستی از محاصره بنت جبیل برای اشغال این شهرک خبر می دهد، جنگنده‌های ارتش، مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی در حال محاصره شهر بنت جبیل در جنوب لبنان است تا بتواند این شهر را به اشغال خود در بیاورد.

ارتش صهیونیستی همچنین از ساعتی پیش هشدار تخلیه برای مناطقی از ضاحیه جنوبی بیروت از جمله محلات حاره حریک، الغبیری، اللیلکی، الحدث، برج البراجنه، تحویطه الغدیر و الشیاح و الجناح صادر کرده است.

در همین رابطه شهرک‌های برج قلاویه و حبوش واقع در جنوب لبنان هدف حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین حملاتی را به مناطق شوکین، تبنین، البازوریه در جنوب لبنان انجام داد.

    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      با این کارها با این جنگ طلبیشون می خوان به کجا برسند خدا ناراضیه
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسرائیل می گه برای امنیت خودش می کنه ،با این طرز تفکر جنگ طلبی که اسرائیل داره ،اسرائیل تا میلیونها سال دیگه چه ایران باشه وچه نباشه رنگ امنیت رو نخواهد دید اسرائیل حتی اگر به کره مریخ هم برود در انجا هم علیه کشورهای دیگه جنگ هست ونا امنی هم هست ،
    • علی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      لعنت خدا بر قوم ظالم صهیونیستی اسرائیل

