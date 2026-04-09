ابراهیم معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با نحوه فعالیت ادارات در روزهای آتی اظهار کرد: براساس دستورالعملهای قبلی در خصوص ساعت کار ادارات، از شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ فعالیت ادارات استان با ظرفیت ۱۰۰ درصدی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ خواهد بود.
وی افزود: فعالیت کارکنان در روزهای پنجشنبه همانند روال گذشته به صورت دورکاری انجام میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان تأکید کرد: نحوه حضور کارکنان در دستگاههای آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر با نظر رئیس دستگاه باید به گونهای تنظیم شود که هیچگونه خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نشود.
وی ادامه داد: فعالیت دستگاههای خدماترسان از جمله شهرداریها، مراکز درمانی، دستگاههای نظامی و انتظامی و واحدهای عملیاتی مطابق مأموریتها ادامه خواهد داشت و این دستگاهها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
نظر شما