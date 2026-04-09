فرماندار دورود: نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی اولویت اول است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند، فرماندار شهرستان دورود، با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی در مقطع کنونی، از برگزاری جلسه‌ای تخصصی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان دورود با هدف بررسی راهکارهای تأمین نهاده‌های دام و طیور خبر داد.

بیرانوند عصر پنج شنبه در حاشیه این جلسه به رسانه‌ها گفت: جلسه‌ای برای بررسی راهکارهای تأمین نهاده‌های دام و طیور در اداره جهاد کشاورزی شهرستان دورود برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، مدیر جهاد کشاورزی، معاون فنی، رئیس شبکه دامپزشکی،رئیس اداره صمت و مسئول امور دام شهرستان حضور داشتند و در خصوص تأمین نهاده‌های دام و طیور، به ویژه تأمین سوخت جایگزین و مواد اولیه خوراک، بحث و تبادل نظر شد.

تشویق و ترغیب مرغداران به جوجه‌ریزی

فرماندار دورود افزود: در این نشست، بر تشویق و ترغیب مرغداران به جوجه‌ریزی با توجه به شرایط حساس کنونی و تجاوز دشمن صهیونی آمریکایی تأکید شد.

وی ادامه داد: جوجه‌ریزی به موقع می‌تواند نقش مهمی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار در ماه‌های آینده ایفا کند.

نظارت فزاینده بر بازار؛ اولویت اول در مقطع کنونی

بیرانوند با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی اولویت اول در مقطع کنونی است، گفت: با توجه به شرایط حساس و تهدیدات دشمن، ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در تنظیم بازار با هماهنگی کامل، بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت مستمر داشته باشند.

فرماندار دورود در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های اداره جهاد کشاورزی جهت نظارت بر بازار و تأمین و ذخیره مایحتاج شهروندان، بر ضرورت توجه مضاعف در این حوزه تأکید کرد.

شکنندگی فضای آتش‌بس و احتمال اقدامات غافلگیرانه دشمن

بیرانوند با اشاره به شکننده بودن فضای آتش‌بس و احتمال مجدد اقدامات غافلگیرانه از سوی دشمن آمریکایی-صهیونیستی، گفت: نظارت کامل دوایر دخیل در تنظیم بازار و تأمین حقوق همشهریان دورودی ضروری است و هیچ گونه کوتاهی در این حوزه قابل قبول نیست.

فرماندار دورود تأکید کرد: مسئولان شهرستان باید با تمام توان پای کار باشند تا هیچ گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم احساس نشود.