ریزش آوار در مشهد ۶ نفر را محبوس کرد؛ نجات ۳ نفر تا این لحظه

آتشپاد دوم. محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ریزش آوار در محدوده بلوار وکیل‌آباد مشهد منجر به محبوس شدن ۶ نفر در زیر خاک و نخاله‌های ساختمانی شد. تاکنون۳ نفر از زیر آوار خارج شده‌اند و تلاش برای نجات ۳ نفر دیگر ادامه دارد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: با توجه به حساسیت و گستردگی حادثه، بلافاصله تیم‌های تخصصی نجات و امداد از ایستگاه‌های ۲۷، ۵، ۲۳ و ۶و۳۰ به همراه تجهیزات کامل آواربرداری به همراه ۸۵آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات عملیات تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۶ نفر در زیر آوار گرفتار شده‌اند. آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و با رعایت اصول ایمنی برای جلوگیری از ریزش ثانویه، عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند.

اسدی با اعلام آخرین آمار نجات‌یافتگان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳ نفر از شهروندان با موفقیت از زیر آوار بیرون کشیده شده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شده‌اند.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: متأسفانه ۳ نفر همچنان در زیر آوار محبوس هستند. تلاش نجاتگران آتش‌نشانی از چهار ایستگاه اعزامی به همراه نجاتگران جمعیت هلال احمر بی‌وقفه ادامه دارد و عملیات تا یافتن آخرین فرد محبوس ادامه خواهد یافت. علت دقیق این حادثه متعاقباً از سوی کارشناسان فنی اعلام می‌شود.