  1. استانها
  2. تهران
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۶

ریزش سقف در فاز ۶ پرند با ۲ مصدوم و یک مفقودی

ریزش سقف در فاز ۶ پرند با ۲ مصدوم و یک مفقودی

رباط کریم- شهردار پرند از ریزش سقف در یکی از پروژه‌های ساختمانی فاز ۶ این شهر خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

رحمت الله پایدار، در گفتگو با خبرنگار مهر از ریزش سقف در یکی از پروژه‌های ساختمانی فاز ۶ شهر پرند خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

شهردار پرند در این خصوص اظهار کرد: عصر دیروز حادثه ریزش سازه در یکی از پروژه‌های در حال ساخت فاز ۶ شهر جدید پرند به مرکز پیام آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی، آتش‌نشانی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه حین عملیات بتن‌ریزی و به دلیل ریزش سقف رخ داده که منجر به حبس شدن تعدادی از کارگران در زیر آوار شد.

شهردار پرند با تأکید بر اقدامات انجام شده تصریح کرد: به محض وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی پرند در محل حاضر شده و عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کردند. با تلاش این نیروها، دو نفر از کارگران که دچار مصدومیت شده بودند، از زیر آوار خارج و بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

پایدار در خصوص آخرین وضعیت مفقودی حادثه گفت: با توجه به احتمال گرفتار بودن یک کارگر دیگر در زیر آوار، نیروهای امدادی همچنان در حال آواربرداری و جست‌وجوی دقیق هستند و عملیات برای یافتن این فرد ادامه دارد.

شهردار پرند در پایان در خصوص علت وقوع حادثه خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که احتمالاً «در رفتن شمع‌های سقف» حین بتن‌ریزی عامل اصلی این حادثه بوده است. علت دقیق و فنی این اتفاق پس از بررسی کارشناسی دقیق توسط کارشناسان مربوطه اعلام خواهد شد.

*عکس تزئینی می باشد.

کد مطلب 6839150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد ان شاءالله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها