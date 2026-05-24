ریزش سقف در فاز ۶ پرند با ۲ مصدوم و یک مفقودی

رحمت الله پایدار، در گفتگو با خبرنگار مهر از ریزش سقف در یکی از پروژههای ساختمانی فاز ۶ شهر پرند خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
شهردار پرند در این خصوص اظهار کرد: عصر دیروز حادثه ریزش سازه در یکی از پروژههای در حال ساخت فاز ۶ شهر جدید پرند به مرکز پیام آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله تیمهای امدادی، آتشنشانی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه حین عملیات بتنریزی و به دلیل ریزش سقف رخ داده که منجر به حبس شدن تعدادی از کارگران در زیر آوار شد.
شهردار پرند با تأکید بر اقدامات انجام شده تصریح کرد: به محض وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی پرند در محل حاضر شده و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند. با تلاش این نیروها، دو نفر از کارگران که دچار مصدومیت شده بودند، از زیر آوار خارج و بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
پایدار در خصوص آخرین وضعیت مفقودی حادثه گفت: با توجه به احتمال گرفتار بودن یک کارگر دیگر در زیر آوار، نیروهای امدادی همچنان در حال آواربرداری و جستوجوی دقیق هستند و عملیات برای یافتن این فرد ادامه دارد.
شهردار پرند در پایان در خصوص علت وقوع حادثه خاطرنشان کرد: بررسیهای اولیه حاکی از آن است که احتمالاً «در رفتن شمعهای سقف» حین بتنریزی عامل اصلی این حادثه بوده است. علت دقیق و فنی این اتفاق پس از بررسی کارشناسی دقیق توسط کارشناسان مربوطه اعلام خواهد شد.
*عکس تزئینی می باشد.
